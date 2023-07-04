В Беларуси нашли небезопасный сидр и медовуху российского производства 6 4.07.2023, 18:10

4,056

Доля этилового спирта превышала заявленную на маркировке.

В Беларуси нашли алкоголь российского производства, в котором доля этилового спирта, превышала заявленную на маркировке более чем в два раза. Об этом сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Установлены факты обращения небезопасной алкогольной продукции производства ООО «Злынковский завод новых технологий по производству вин и напитков «КАСКАД» зарегистрированный в Брянской области России.

На этикетке сидра фруктового ароматизированного фильтрованного сладкого газированного «Голубая лагуна» было указано количества алкоголя 4,9% оборотов. По факту в составе напитка присутствовал синтетический краситель, а объемная доля этилового спирта превышала заявленную на маркировке более, чем в два раза.

В медовухе фильтрованной «Классическая» на этикетке была заявлена доля алкоголя 6% оборотов, а по результатам лабораторных испытаний объемная доля этилового спирта составила 11,0%.

«По результатам предпринятых оперативных действий обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора в настоящее время обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределенных в торговых сетях страны партий небезопасной продукции», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».