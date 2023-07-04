В Беларуси нашли небезопасный сидр и медовуху российского производства

В Беларуси нашли небезопасный сидр и медовуху российского производства6
- 4.07.2023, 18:10
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Доля этилового спирта превышала заявленную на маркировке.
В Беларуси нашли алкоголь российского производства, в котором доля этилового спирта, превышала заявленную на маркировке более чем в два раза. Об этом сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Установлены факты обращения небезопасной алкогольной продукции производства ООО «Злынковский завод новых технологий по производству вин и напитков «КАСКАД» зарегистрированный в Брянской области России.
На этикетке сидра фруктового ароматизированного фильтрованного сладкого газированного «Голубая лагуна» было указано количества алкоголя 4,9% оборотов. По факту в составе напитка присутствовал синтетический краситель, а объемная доля этилового спирта превышала заявленную на маркировке более, чем в два раза.
В медовухе фильтрованной «Классическая» на этикетке была заявлена доля алкоголя 6% оборотов, а по результатам лабораторных испытаний объемная доля этилового спирта составила 11,0%.
«По результатам предпринятых оперативных действий обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора в настоящее время обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределенных в торговых сетях страны партий небезопасной продукции», — говорится в сообщении.