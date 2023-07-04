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Квартиру Сергея Тихановского снова выставили на торги

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  • 4.07.2023, 18:38
  • 3,300
Квартиру Сергея Тихановского снова выставили на торги
Сергей Тихановский

До этого дважды не нашлись покупатели.

Трехкомнатную квартиру народного блогера и политзаключенного Сергея Тихановского на проспекте Независимости 137/2 в Минске снова выставили на продажу через аукцион. На этот раз стоимость недвижимости снизили, передает «Зеркало».

Минскую квартиру семьи Тихановских пытаются продать на аукционе уже в третий раз. Предыдущие две были неудачными. И если раньше начальная цена квартиры на торгах была 214,9 тысячи рублей, то теперь — 171,9 тысячи.

В объявлении на сайте «БелЮрОбеспечение» по-прежнему указано, что в квартире зарегистрированы жильцы, в том числе несовершеннолетние дети. Площадь квартиры — 66 квадратных метра, продается она вместе со встроенной кухней и шкафом-купе.

На этот раз в объявлении разместили видео, на котором запечатлено состояние квартиры.

Напомним, Сергей Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима 14 декабря 2021 года. Суд проходил в закрытом режиме. По информации правозащитников, фигурантов «дела Тихановского» (по делу проходили Николай Статкевич, Игорь Лосик, Артем Саков, Дмитрий Попов и Владимир Цыганович) также обязали выплатить 2,5 миллиона рублей компенсации — как указано в судебном решении, «для выплат сотрудникам Министерства внутренних дел за дополнительное время на службе во время послевыборных протестов».

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