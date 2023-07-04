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NYT: Путина ждут новые мятежи

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  • 4.07.2023, 18:44
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NYT: Путина ждут новые мятежи

Из-за мягкой реакции на бунт Пригожина.

Российский диктатор Владимир Путин в будущем может столкнуться с новыми мятежами из-за своей реакции на бунт руководителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, Путин в последние годы слишком много внимания уделял собственной охране и силовым структурам. Он увеличивал им выплаты и возможности. Именно это может создать проблемы в будущем, потому что внутри этих структур могут соблазниться и устроить свой бунт.

Эксперты считают, что реакция Путина на бунт Пригожина была слишком мягкой и больше напоминает пряник, чем плеть. Кроме того, недавно Путин устроил в Кремле церемонию для сил безопасности. Кроме того, военным, полиции и другим работникам силовых структур назначена официальная надбавка в 10,5%.

«Вполне возможно, что, смотря на то, как развивался мятеж Пригожина, некоторые другие игроки в спецслужбах увидят для себя это, скажем так, более вероятным направлением действий, чем было к опыту Пригожина. … Краткосрочно Путин здесь победил. Но в долгосрочной перспективе это дестабилизирующая ситуация», - считает профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.

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