Мост через Случь на трассе М10 стал «звуковым» из-за выбоин и трещин 1 4.07.2023, 18:58

Видео.

В Беларуси наводят порядок на дорогах, принимают жалобы, но пока местами по стране состояние трасс не улучшается. В соцсетях мы нашли видео с трассы М10, снятое в районе Микашевичей, на границе Гомельской и Брестской областей, передает «Зеркало».

На видео видно, что дорожное покрытие моста через Случь, по которому проходит трасса, возможно миновать лишь тихо и осторожно. Если не заметить яму — в авто будет шумно от грохота. При этом, по словам местных жителей, работы там ведут больше года, но они, похоже, ограничились установкой светофора.

Трасса M10 начинается в Гомеле и заканчивается в Кобрине. Дорога имеет продолжение на восток по территории России под номером M13. Протяженность — 526 км.

Первые 50 км от Гомеля имеет 4 полосы, далее сужается до 2 полос с местными расширениями в районе перекрестков. По данным сайта autostrada.info, в целом в удовлетворительном состоянии, но исключение составляет участок Пинск — Микашевичи, который «из за глубоких ям и трещин возможно проехать лишь на невысокой скорости». О ремонте моста через Случь издание «Информ-прогулка» писало еще в начале 2021 года.

Напомним, в начале этого года Александр Лукашенко заявил, что в его адрес в последнее время поступают жалобы по поводу дорожного покрытия. Потребовал привести в порядок. Весной сообщил, что вице-премьеру поставлена задача в течение этого года «все дороги отремонтировать, чего бы нам это ни стоило». Уже в июне Лукашенко пожаловался на белорусов: по 2−3 машины на семью, а за дороги платить не хотят.

Тем временем в стране записывают обращения к Лукашенко с просьбой разобраться дорогами. Например, свое видео публиковали жители Ляховщины под Минском. Но чиновники заявили им, что всех дорог не построишь и за асфальт надо платить самим.

Ситуация с дорогами в Беларуси

Напомним, ситуация с дорогами ухудшилась после введения санкций в отношении Беларуси. Ранее строительство и реконструкция основных дорог и магистралей проводилась за счет бюджета и зарубежных кредитов Всемирного банка, ЕБРР, Европейского инвестиционного банка. Но эти структуры разорвали сотрудничество с властями Беларуси.

Чиновники в ответ на критику дорог заявляют, что строительство одного километра дороги стоит 2−3 миллиона долларов, а ремонт с заменой покрытия — «достаточно дорогостоящая процедура», поэтому «от ямочного ремонта, наверное, мы никуда не уйдем».

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов сообщал, что в Беларуси в этом году планируют выполнить ямочный ремонт на 4,5 миллиона квадратных метров дорог.

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