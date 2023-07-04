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Ученые научились заново отращивать зубы

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  • 4.07.2023, 20:10
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Ученые научились заново отращивать зубы

Японские ученые успешно опробовали препарат на животных.

Японские ученые успешно опробовали на животных препарат, помогающий отрастить заново утраченные зубы. Об этом сообщает ZME Science.

Теперь ведущий автор исследования и заведующий отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в больнице Медицинского исследовательского института Китано Кацу Такахаши считает, что люди могут по итогу вырастить этот зубной ряд третьего поколения.

«Идея выращивания новых зубов — это мечта каждого дантиста. Я начал работать над этой идеей, когда был еще аспирантом», - сказал он.

Такахаши изучил гены мышей. Так, выяснилось, что удаление некоторых генов у грызунов приводит к тому, что у них вырастает меньше зубов, чем положено. Таким образом ученые задумались над тем, чтобы изменить гены этих животных.

Исследователи пришли к выводу, что у мышей, не имеющих определенного гена, вырастает большее количество зубов. Так происходит благодаря белку USAG-1. Именно он препятствует росту большего количества зубов. Поэтому блокировка этого белка позволяет расти большему количеству зубов.

«Сложно поверить в то, что всего-навсего один ген так сильно влияет на зубной ряд. Но как только мы смогли нейтрализовать USAG-1, нам удалось вырастить новые зубы у мышей, которые родились не с полным набором. Другими словами, было разработано первое в мире средство для восстановления зубов. Конечно, так хорошо сработавший на мышах препарат необходимо теперь проверить на людях. Мы надеемся проложить путь для клинического применения лекарств», - отметил исследователь.

Планируется, что к 2029 году команда сможет провести масштабные клинические испытания. А уже к концу этого десятилетия у людей может появиться первое лекарство, позволяющее вырастить новые зубы.

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