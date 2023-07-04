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Житель Витебска открыл стрельбу по людям из пневматики

  • 4.07.2023, 20:12
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Житель Витебска открыл стрельбу по людям из пневматики

Он таким образом хотел «попугать знакомых».

Пьяный житель Витебска стрелял в городе из пневматики, направляя пистолет на людей. Подробности сообщил телеграм-канал «Милиция Витебщины».

Как пояснили в УВД, видео о том, как мужчина стрелял по подъезду дома на улице 33-й Армии в Витебске распространилось в интернете. Вскоре личность неизвестного установили правоохранители.

Выяснилось, что 1 июля 22-летний безработный витебчанин пригласил в гости знакомых для посиделок с алкоголем. К дому мужчина с 20- и 21-летним приятелями приехали около полуночи. И будучи уже изрядно выпившим, фигурант захотел попугать знакомых. Из барсетки он достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону подъезда, затем направил пневматику на друзей.

- Пистолет не был снаряжен патронами, однако окружающие слышали хлопки холостого выстрела, - прокомментировали в пресс-службе.

Фигуранта задержали и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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