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Reuters: Доходы России от продажи газа в ЕС в этом году упадут на 75%

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  • 4.07.2023, 20:29
Reuters: Доходы России от продажи газа в ЕС в этом году упадут на 75%

C 52 млрд долларов до 12,5 млрд.

Падение доходов от экспорта газа может усугубить дефицит российского бюджета. Сейчас он уже составляет 117% от годового плана из-за больших затрат на поддержку войны и западных санкций по экспорту нефти и газа. Об этом во вторник, 4 июля, заявило информагентство Reuters со ссылкой на собственные расчеты и оценки аналитиков.

«Продажи газа Газпрома в Европу, когда-то являвшиеся основным источником валютных поступлений РФ, резко упали из-за кризиса в отношениях между Москвой и Западом», - отмечает СМИ.

За первую половину 2023 года экспорт российского газа в Европу по трубопроводному транспорту достиг около 12,1 млрд кубометров, в то время как за весь 2022 год он составил 62 млрд кубометров, что свидетельствует о потенциально серьезном спаде в этом году.

Аналитик Рональд Смит ожидает, что в этом году цены на российский газ в Европе в среднем составят 445 долларов за 1000 кубометров. Это ниже, чем 830 долларов согласно оценке Министерства экономики РФ на 2022 год. Смит прогнозирует, что экспорт российского газа в Европу и Турцию в текущем году достигнет 50 млрд кубометров.

В случае если Россия сохранит стабильный экспорт газа в Турцию, ее экспорт газа может достигнуть 22 млрд кубометров в 2023 году. Тогда продажи в Европу составят 28 млрд кубометров.

«Это может означать падение доходов от экспорта в Европу до 12,5 млрд долларов в этом году с около 52 млрд долларов в 2022 году», - добавляет информационное агентство.

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