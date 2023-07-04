Европейский метеорологический спутник показал молнии на Земле из космоса 4.07.2023, 20:32

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Видео.

Европейское метеорологическое агентство Eumetsat обнародовало видеозаписи распространяющихся по Земле молний. Об этом сообщает BBC.

Записи сделал новый инструмент, размещенный на высоте 36 000 км над экваториальной Африкой в декабре. После полного ввода в эксплуатацию он станет ключевым инструментом для синоптиков, отслеживающих появление сильных штормов.

Молния часто предшествует сильному дождю, граду и даже большим порывам ветра. Сейчас Eumstat тестирует недавно запущенную платформу Meteosat-12 – космический аппарат следующего поколения для наблюдения за погодой, который, как ожидают ученые, предпримет шаг вперед в так называемом «nowcasting» – предупреждении о сложных атмосферных условиях на очень короткие временные горизонты, порядка нескольких часов.

Мониторинг поведения молний будет центральным элементом этой возможности. Детектор молний Meteosat-12 имеет четыре телескопических камеры, направленных на Европу, Африку, Ближний Восток и часть Южной Америки.

Их детекторы непрерывно ищут световые импульсы, вызванные вспышками молний от облака до земли, облака к облаку и внутриоблачными вспышками молний. Они могут делать это днем или ночью, и уловят даже одну молнию.

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