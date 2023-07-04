закрыть
4 июля 2023, вторник, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Европейский метеорологический спутник показал молнии на Земле из космоса

  • 4.07.2023, 20:32
  • 1,336
Европейский метеорологический спутник показал молнии на Земле из космоса

Видео.

Европейское метеорологическое агентство Eumetsat обнародовало видеозаписи распространяющихся по Земле молний. Об этом сообщает BBC.

Записи сделал новый инструмент, размещенный на высоте 36 000 км над экваториальной Африкой в декабре. После полного ввода в эксплуатацию он станет ключевым инструментом для синоптиков, отслеживающих появление сильных штормов.

Молния часто предшествует сильному дождю, граду и даже большим порывам ветра. Сейчас Eumstat тестирует недавно запущенную платформу Meteosat-12 – космический аппарат следующего поколения для наблюдения за погодой, который, как ожидают ученые, предпримет шаг вперед в так называемом «nowcasting» – предупреждении о сложных атмосферных условиях на очень короткие временные горизонты, порядка нескольких часов.

Мониторинг поведения молний будет центральным элементом этой возможности. Детектор молний Meteosat-12 имеет четыре телескопических камеры, направленных на Европу, Африку, Ближний Восток и часть Южной Америки.

Их детекторы непрерывно ищут световые импульсы, вызванные вспышками молний от облака до земли, облака к облаку и внутриоблачными вспышками молний. Они могут делать это днем или ночью, и уловят даже одну молнию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский