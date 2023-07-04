Во время исторической реконструкции под Могилевом зритель бросился в бой и избил «фашиста» ногами

Во время исторической реконструкции под Могилевом зритель бросился в бой и избил «фашиста» ногами28
- 4.07.2023, 21:17
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На помощь «фашисту» пришел сотрудник НКВД.
Во время военно-исторической реконструкции под Могилевом произошел курьезный случай. Видео происшествия появилось в сети.
1 июля возле деревни Гаи Могилевского района состоялась реконструкция боя батальона милиции под командованием Константина Владимирова с немецкими захватчиками.
Как видно из опубликованного видео, во время боя «сотрудников милиции» с «фашистами» на поле выбежал зритель.
Мужчина ногой ударил в голову «фашиста» и попытался забрать у него автомат. На помощь «фашисту» пришел сотрудник НКВД.
В начале Второй мировой войны сотрудники милиции вместе с бойцами 172-й стрелковой дивизии противостояли захватчикам, которые продвигались на Могилев. Известно, что в батальоне было 250 бойцов, после боев уцелели 19. Руководил батальоном милиции капитан Константин Владимиров.