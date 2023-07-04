Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной-спонсором терроризма 6 4.07.2023, 21:37

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ЧВК «Вагнер» был признан террористической организацией.

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной спонсором терроризма. Также ЧВК «Вагнер» был признан террористической организацией.

Об этом заявила заместитель главы депутатской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, сообщает Charter97.org со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

На сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере приняли итоговую декларацию, которая, в частности, говорит, что:

терроризм представляет одну из самых больших угроз международному миру и безопасности;

действия ЧВК «Вагнера» от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические. При этом отмечается, что российский диктатор лично признал, что «вагнеровцы» были «полностью финансированы» государством;

государства-члены ОБСЕ должны принять меры против ЧВК «Вагнера» и его аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией.

Кроме того, ПА ОБСЕ в документе призывает государства-члены усиливать четко признающие международные нормы: террористический характер ЧВК «Вагнера» и его действий, а также ответственность РФ как государства-спонсора этой террористической организации. К тому же отмечается недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.

«Впервые такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации” , – отметила Кравчук.

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