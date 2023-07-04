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На Комаровке стали появляться ценники на китайском

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  • 4.07.2023, 22:11
  • 2,112
На Комаровке стали появляться ценники на китайском

Фотофакт.

На Комаровке появилось кое-что новенькое. Onliner.by заметил, что на территории крытого рынка некоторые ценники на мясо и птицу продублированы на китайском.

Продавец пояснила: китайцев среди покупателей стало так много, что теперь проще напечатать таблички на китайском, чем мучиться и общаться через переводчик в телефоне, который не всегда переводит правильно. Ценники на русском также имеются.

Про сложности общения через переводчик в телефоне продавец не преувеличила: мы попытались перевести табличку и, судя по переводу, на Комаровке продается «Наруто» (хотя в действительности на ценнике говорится про утку).

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