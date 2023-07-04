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Казахстанский бизнесмен Шураев: Мой близкий друг, врач-нейрохирург сказал, что Путин пережил инсульт

  • 4.07.2023, 22:27
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Казахстанский бизнесмен Шураев: Мой близкий друг, врач-нейрохирург сказал, что Путин пережил инсульт

Правитель РФ сидит на таблетках.

В интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону казахстанский бизнесмен Арман Шураев сообщил, что его знакомый врач увидел в нынешнем состоянии президента страны-агрессора России Владимира Путина.

Журналист спросил бизнесмена, наблюдает ли он за тем, как физиономически выглядит глава Кремля, в том числе за его движениями, словами и речами.

«Да, буквально недавно обратил внимание мой близкий друг – врач-нейрохирург. Он сказал, что Путин, скорее всего, пережил инсульт. Потому что у него одна часть лица немножко деформирована. Думаю, он сейчас на таблетках», – ответил Шураев.

Казахстанский бизнесмен предполагает, что «всякие чародеи кремлевские, московские врачи колдуют над тем, чтобы он передвигался и иногда имел возможность что-то промычать».

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