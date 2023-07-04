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Белорусы получат за стартовую победу на Уимблдоне $108 000, за титул – $3 млн

  • 4.07.2023, 22:37
Белорусы получат за стартовую победу на Уимблдоне $108 000, за титул – $3 млн

За щедрые призовые поборются четыре игрока из Беларуси.

В Англии стартовал самый престижный турнир мирового тенниса, на котором разыгрывается 44 700 000 фунтов стерлингов или примерно 56 757 200 долларов.

В этом году на Уимблдоне — рекордные призовые. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат почти по 3 млн долларов.

Это не только больше, чем в предыдущие годы и на 10 процентов, чем в 2022-м. Ставки даже значительно выше, чем на других прошедших турнирах «Большого шлема».

За титул на «Ролан Гаррос» Ига Свентек получила 2,3 млн долларов, а Арине Соболенко за триумф Australian Open начислили 2 млн.

Так что битвы здесь не только за престиж, историю и карьеру, но и за огромные деньги. Сразу оговоримся, что суммы здесь называется без вычета налогов.

Только за участие в первом круге теннисист получит 70 тысяч долларов. А если выиграет и выйдет во второй круг, как это уже сделала Виктория Азаренко, победившая китаянку Юэ Юань, игрок пополнит свой счет уже на 108 тысяч долларов. Две победы – 166 тысяч и так далее.

Вот весь расклад призовых:

Чемпион - 2 350 000 фунтов стерлингов (2,98 млн долларов)

Финалист - 1 175 000 фунтов стерлингов (1,49 млн)

Полуфиналист - 600 000 фунтов стерлингов (762 000 )

Четвертьфиналист - 340 000 фунтов стерлингов (432 000)

Четвертый круг- 207 000 фунтов стерлингов (263 000)

Третий круг - 131 000 фунтов стерлингов (166 000)

Второй круг - 85 000 фунтов стерлингов (108 000)

Первый круг - 55 000 фунтов стерлингов (70 000)

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