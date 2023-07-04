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ПА ОБСЕ приняла декларацию по Беларуси

  • 4.07.2023, 22:40
ПА ОБСЕ приняла декларацию по Беларуси

Режиму Лукашенко выставлен ряд требований.

В Ванкувере завершилась 30-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам которой была принята декларация и несколько резолюций, в том числе по Беларуси.

В декларации отмечается «империалистическая и колониальная природа» России и заявляется, что она проводит «мягкую аннексию» Беларуси.

Декларация осуждает вторжение России в Украину и «позорную роль Беларуси как соагрессора» и отмечает, что Беларусь «все более приближается к статусу активной стороны войны».

Документ осуждает похищение украинских детей и требует привлечь к ответственности российских чиновников, замешанных в этом, а также «тех представителей белорусского режима, которые также вовлечены в эти практики».

ПА ОБСЕ осуждает белорусские власти за поддержку и разрешение строительства военной базы в Беларуси для ЧВК «Вагнер» и призывает страны ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» и аффилированные группы террористической организацией.

ПА ОБСЕ требует от Беларуси немедленно прекратить поддержку российской военной агрессии, прекратить репрессии внутри страны, освободить всех политзаключенных, не применять пыток и других форм жестокого обращения, отменить смертную казнь.

Отдельная резолюция принята по осквернению польских могил в Беларуси.

ПА ОБСЕ подчеркивает необходимость защиты польских могил в Беларуси от дальнейшего вандализма, заявляет, что преднамеренное уничтожение культурных объектов может быть приравнено к расовым, религиозной или культурной ненависти, просит немедленно прекратить осквернение могил, восстановить все разрушенные объекты и провести расследования.

В резолюции о поддержке демократической Беларуси выражается озабоченность ухудшением ситуацией с правами человека в Беларуси, осуждается «беспрецедентный масштаб и возрастающее число арестов и задержаний в ответ на мирные протесты», отмечается отсутствие независимой судебной системы в Беларуси.

ПА ОБСЕ призывает белорусские власти:

немедленно и без условий освободить всех политзаключенных,

гарантировать надлежащий медицинский надзор за здоровьем политзаключенных, допустить к ним независимые международные медицинские комиссии,

провести независимое расследование смерти политзаключенного Николая Климовича,

прекратить наказание семей политзаключенных,

отменить приговоры всем преследуемым по политическим мотивам, в том числе Светлане Тихановской, Павлу Латушко, Алесю Беляцкому, Валентину Стефановичу, Владимиру Лабковичу, Анджею Почобуту, Игорю Лосику,

прекратить все текущие и будущие постановочные суды,

пересмотреть назначение смертной казни за «измену государству»,

обеспечить полное соответствие законодательства страны международным

обязательствам по правам,

пересмотреть ограничения, касающиеся массовых мероприятий и свободы СМИ,

провести переговоры с демократической оппозицией о свободных выборах,

разрешить проведение честных и свободных выборов под наблюдением ОБСЕ.

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