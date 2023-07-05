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В Беларуси разрабатывают концепцию налоговой амнистии

  • 5.07.2023, 1:07
В Беларуси разрабатывают концепцию налоговой амнистии

Генпрокуратура также предлагает ввести электронное декларирование доходов и имущества.

В Беларуси ведется работа над концепцией налоговой амнистии. Такая мера должна предупредить коррупционные преступления, заявил генпрокурор Андрей Швед на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

«Кроме того, в настоящее время разрабатывается концепция налоговой амнистии, предусматривающая освобождение от ответственности лиц при добровольном декларировании скрытых доходов и активов. В определенной мере это будет способствовать предупреждению коррупционных преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов», – заявил Швед.

Генпрокуратура также предлагает ввести электронное декларирование доходов и имущества.

«По инициативе Генеральной прокуратуры в целях дальнейшего совершенствования финансового контроля за активами должностных лиц правительством Республики Беларусь создана межведомственная рабочая группа, изучающая вопрос возможности введения электронного декларирования доходов и имущества», – рассказал Швед.

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