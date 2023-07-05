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Швейцария вслед за Австрией выразила желание присоединиться к европейской противовоздушной обороне

  • 5.07.2023, 4:49
Швейцария вслед за Австрией выразила желание присоединиться к европейской противовоздушной обороне

В совместную противовоздушную оборону входят 17 европейских стран.

Швейцария, несмотря на свой нейтралитет, хочет присоединиться к Европейской системе противовоздушной обороны Небесный щит. Накануне о таких планах заявило правительство Австрии, тоже нейтральной страны.

О намерениях Швейцарии присоединиться к Небесному щиту сообщает SRF.

Ожидается, что министр обороны страны Виола Амхерд подпишет соответствующую декларацию 7 июля.

Совместную противовоздушную оборону инициировала Германия, сейчас в ней участвуют 17 европейских стран. Цель программы — укрепить связь между ПВО разных европейских стран. В июле о своих намерениях принять участие в ней заявила Австрия.

Военные эксперты сходятся во мнении, что одной стране не по силам организовать полноценную защиту от баллистических или крылатых ракет, отмечает SRF.

В то же время, непонятно, может ли Швейцария сбить ракету, направленную против другой европейской страны, не нарушив свой нейтральный статус.

В 2022 году Министерство обороны Швейцарии объявило, что кроме зенитно-ракетных комплексов Patriot планирует в ближайшие несколько лет закупить разные системы ПВО.

Небесный щит — это инициатива, которая состоит из 17 европейских стран-членов НАТО, кроме Франции, и направлена на устранение пробелов в европейской противовоздушной обороне.

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