Переворот в Москве: украинский генерал назвал лидеров нового заговора в РФ 5 5.07.2023, 7:41

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В антипутинскую коалицию могут объединиться несколько силовых структур.

В результате успехов ВСУ на поле боя в РФ могут объединиться против диктатора Владимира Путина ряд генералов ФСБ и Минобороны, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

«Это может быть как переворот в центре Москвы, так и формирование политических сил и вооруженных формирований, которые будут в коммуникации с теми или с другими лидерами. Здесь может быть симбиоз военных, спецслужб и политиков типа Собянина, мэра Москвы, который, как мы знаем, был главой администрации Путина. Это может быть Кириенко, Мишустин, который многих устраивает, но является подставной фигурой, потому что силовики будут вести этот процесс и с ними будут договариваться», — не исключил он в интервью «Главреду».

Собеседник не исключил вероятность создания различных форматов антипутинской коалиции, однако создать реальную антиправительственную военную силу в РФ будет очень сложно.

«Да, это может быть заговор, в котором могут принять участие и Пригожин, который может подъехать на каком-то из этапов, и Гиркин подтянется, и чеченцы где-то будут включены в формат таких сил, потому что имеют боевые структуры», — отметил он.

В то же время генерал армии считает, что если объединятся несколько силовых структур, например, ФСБ, ГРУ Генштаба РФ, или спецназ антитеррора, они могут стать намного эффективнее вагнеровцев.

«Поэтому с ними будет очень сложно что-либо сделать. Если они станут под знамя какого-то командующего, они будут непобедимы. И самое главное - они контролируют Путина, его окружение, все офисы, а это — ближайший доступ. Ибо в данной ситуации возможны различные сценарии — это могут быть Патрушев вместе с Бортниковым, возможно Шойгу с другими участниками, может подключиться Золотов, предав лично Путина», — добавил Маломуж.

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