Невзоров: Путин побил все рекорды позора 2 5.07.2023, 7:55

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Александр Невзоров

Удавка на шее Кремля затянулась еще сильнее.

Надо научиться ценить деликатность, с которой человечество затягивает петлю на шее России, пишет с своем блоге известный публицист Александр Невзоров:

— Стране Путина дают возможность привыкнуть к каждой новой стадии удушения. Финальный этап этой эвтаназии, по мысли европейских гуманистов, будет таким, что Россия даже и не заметит, что ее «больше нет».

Уход России в историческое небытие будет обставлен для нее максимально комфортно. Вероятно, это делается для того, чтобы жертва не начала перед смертью дергаться, шумно агонизировать и плеваться ракетами. Что получится в реальности – неизвестно. Но план, несомненно, именно таков.

Страна Путина побила все рекорды позора. Ни одна самая постыдная джамахирия не получила такого количества клейм на лоб, как Россия. Она – абсолютный чемпион в мерзости, подлости и людоедстве.

Мы знаем, что эти «лавры» честно заслужены.

Сегодня удавка затянулась еще чуть-чуть. Теперь уже Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной – спонсором терроризма.

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