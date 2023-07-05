закрыть
5 июля 2023, среда, 8:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Невзоров: Путин побил все рекорды позора

2
  • 5.07.2023, 7:55
  • 6,872
Невзоров: Путин побил все рекорды позора
Александр Невзоров

Удавка на шее Кремля затянулась еще сильнее.

Надо научиться ценить деликатность, с которой человечество затягивает петлю на шее России, пишет с своем блоге известный публицист Александр Невзоров:

— Стране Путина дают возможность привыкнуть к каждой новой стадии удушения. Финальный этап этой эвтаназии, по мысли европейских гуманистов, будет таким, что Россия даже и не заметит, что ее «больше нет».

Уход России в историческое небытие будет обставлен для нее максимально комфортно. Вероятно, это делается для того, чтобы жертва не начала перед смертью дергаться, шумно агонизировать и плеваться ракетами. Что получится в реальности – неизвестно. Но план, несомненно, именно таков.

Страна Путина побила все рекорды позора. Ни одна самая постыдная джамахирия не получила такого количества клейм на лоб, как Россия. Она – абсолютный чемпион в мерзости, подлости и людоедстве.

Мы знаем, что эти «лавры» честно заслужены.

Сегодня удавка затянулась еще чуть-чуть. Теперь уже Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию страной – спонсором терроризма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский