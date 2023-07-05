закрыть
5 июля 2023, среда, 8:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пионтковский объяснил, почему Пригожин не пошел брать Кремль

2
  • 5.07.2023, 8:07
  • 5,058
Пионтковский объяснил, почему Пригожин не пошел брать Кремль

У главаря ЧВК «Вагнер» был другой план в день мятежа.

Взятие Кремля не входило в планы вагнеровцев во время мятежа в РФ в июне. Такое мнение в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман высказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

«Почему же [основатель признанной в мире преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгений] Пригожин не пошел брать Кремль, когда он без всякого сопротивления [столько прошел]? Потому что это не входило в планы этой группировки. Их задача – сохранить власть и собственность в проигравшей стране… Потом найти modus vivendi (крылатое выражение на латыни, означающее согласие сторон сосуществовать. – ред.), о чем они хотят договариваться с Западом. Им для этого не нужно приходить к власти на фоне уличных боев в Москве, – отметил Пионтковский. – Им не нужно входить в кремлевские кабинеты через трупы личной охраны [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина. Им это не нужно. Им нужно совершенно легитимно получить свои посты по указам и.о. президента – господина [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина».

По словам политолога, именно Мишустин, согласно конституции, временно возглавит Россию, если Путин лишится власти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский