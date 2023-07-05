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Белоруска утонула в небольшой минской речушке

  • 5.07.2023, 8:22
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Белоруска утонула в небольшой минской речушке

Река имеет длину всего около 9 км.

Агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Минского городского управления МЧС сообщило, что в Минске женщина утонула в реке Лошица.

Тело женщины нашли в Курасовщине, вблизи улицы Брестской, утром 3 июля. Утонувшую извлекли из воды работники МЧС. Известно, что она 1979 года рождения, нигде не работала. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Речка Лошица, как замечает по этому поводу ресурс Blizko.by — совсем небольшая река, ее длина — всего около 9 км, причем во многих местах она мелкая и узкая. Река в свое время дала название деревням Лошица, от которых произошло название современного столичного микрорайона.

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