Белоруска утонула в небольшой минской речушке
- 5.07.2023, 8:22
- 3,518
Река имеет длину всего около 9 км.
Агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Минского городского управления МЧС сообщило, что в Минске женщина утонула в реке Лошица.
Тело женщины нашли в Курасовщине, вблизи улицы Брестской, утром 3 июля. Утонувшую извлекли из воды работники МЧС. Известно, что она 1979 года рождения, нигде не работала. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
Речка Лошица, как замечает по этому поводу ресурс Blizko.by — совсем небольшая река, ее длина — всего около 9 км, причем во многих местах она мелкая и узкая. Река в свое время дала название деревням Лошица, от которых произошло название современного столичного микрорайона.