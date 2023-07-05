Генерал-мажор Сергей Ежов, The Insider

5.07.2023, 8:39

2,030

Как экс-посол РФ в Беларуси Михаил Бабич стал миллиардером.

Михаил Бабич не очень известен широкой публике, хотя он успел побывать премьером Чечни, послом в Беларуси, депутатом Госдумы, помощником директора погранслужбы ФСБ, замглавы Минэкономразвития и полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Сейчас он в чине генерал-майора занимает пост замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а связанные с Бабичем компании зарабатывают миллиарды на господрядах Минобороны. Причем оформлены фирмы не только на родственников политика, но и на номиналов: семейных водителей и однокурсников Бабича. И хотя уже 25 лет Бабич занимает только государственные должности, его семья обросла имуществом на миллиарды рублей.

Сам Бабич мало светится в СМИ, но связанные с ним лица занимают в Минобороны самые высокие посты. Среди них, например, и замминистра Юнус-Бек Евкуров — тот самый, с которым Пригожин вел драматичные переговоры в Ростове. Евкуров Бабича называет «дорогим другом и братом». Познакомиться они могли, когда командовавший ВДВ в начале 2000-х Георгий Шпак порекомендовал Евкурова в помощники Бабичу, в 2002 году возглавившему правительство Чеченской республики. Еще Евкуров и Бабич в одно время учились в Рязани, правда, в разных военных учебных заведениях: Евкуров — в училище ВДВ, Бабич — в Высшем командном училище связи. И Евкуров писал про Бабича, что «с лейтенантских пор» они «вместе служили, выполняли боевые задания, в самые тяжелые времена всегда поддерживали друг друга».

Бабич и Евкуров

На этом фото Бабич поддерживает за талию жену еще одного топ-военного — Сергея Суровикина.

Они встречали Новый 2022 год в элитном ресторане «Подмосковные Vечера» в компании Дмитрия Пескова и Маргариты Симоньян. Перед этим Владимир Путин назначил Бабича контролировать экспорт российского вооружения и присвоил ему звание генерал-майора.

Хаотичная карьера Бабича, когда ему раз за разом подыскивают приличное место в совершенно разных ведомствах, даже породила версию об особом моральном долге Путина перед ним. Якобы отец Бабича был сослуживцем (и начальником) Путина в дрезденской резидентуре КГБ.

Блат и сестра

Сложилась карьера и у родной сестры Михаила Бабича, Аллы Поляковой. Два года назад она стала депутатом Госдумы, пройдя по спискам «Единой России».

В ее декларации фигурирует дом площадью 939 м². The Insider нашел его: здание 2020 года постройки находится в элитнейшем коттеджном поселке «Раздоры-2».

Вместе с участком в 19 соток стоить такое имение на Рублевке может до миллиарда рублей. Только живет в нем, похоже, не сестра Бабича (или не только она), а он сам. Доставку еды по адресу особняка заказывает 16-летняя дочь Бабича Мария, а регистрацией филиппинской гувернантки в этом доме занимался Олег Слободян, чей номер записан у знакомых как «помощник Бабича».

Сама Алла Полякова живет в более скромном одинцовском поселке «Лесной городок» и в московском ЖК «Дом на Набережной». Ее квартира (123,8 м²) стоит 84 миллиона.

Пользуется Бабич и имуществом, записанным на семейную фирму ООО «Сэтон». Как следует из утечки цифровых пропусков, он передвигается на записанном на компанию Porsche Cayenne. А зарплату в «Сэтоне» получает его супруга Галина.

В собственности у «Сэтона» и внушительный (1477,7 м²) бизнес-центр рядом с метро «Проспект Мира». Рыночная стоимость такого — около 700 млн рублей.

На «Сэтон» оформлены и другие дорогие автомобили: Porsche Macan, сразу три Mercedes-Benz и BMW X6. На последнем ездит Вадим Новожилов — муж Поляковой, который формально и выступает владельцем ООО.

Водитель-уголовник

У самого Новожилова при этом есть собственный шофер — Константин Савин, выяснил The Insider (он парковал вышеупомянутый BMW, и у знакомых записан как «Костя, водитель Вадима»). На Савина семья Бабича фиктивно оформила сразу несколько фирм, которые получали контракты от силовых ведомств, например, ООО «Комбинат Приокский» (производитель армейских сухпайков).

Дочерняя компания комбината, ООО «Фабрика», поставляла, пока не была в 2021 году ликвидирована, обмундирование и полотенца МВД и ФСО.

Также Савин в 2019 году стал владельцем ООО «Основа», фирму на него переписал Новожилов. Компания выступала подрядчиком ФСБ, МВД и Минобороны: поставляла трусы, кальсоны, футболки, носки, дроссели и аптечки.

Есть ирония в том, что, став формальным владельцем фирмы — подрядчика военных и силовиков, водитель Савин имел за плечами несколько уголовных дел. В 2015 году его судили за кражу, но дело закрыли за примирением сторон. Подозревался он и в сбыте наркотиков.

Однокурсник из Рязани

The Insider обнаружил еще нескольких «номиналов» Бабича. Олег Львов — владелец предприятия по выпуску сухпайков «Артторг» и гендиректор строительной компании ООО «Стиль-1», которая по заказу Минобороны строила жилые дома для офицеров и военные городки. Также «Стиль-1» — подрядчик подмосковного Фонда капремонта. Общая сумма, освоенная на госконтрактах, превышает 11 млрд рублей.

Львов же был членом совета директоров ликвидированного несколько лет назад предприятия «Красные ткачи». Его владельцы скрывались за офшорами Fors Investment Venchur и Livraco Trading, которые аффилированы с Бабичем — они выступали учредителями семейной компании «Сэтон». Фабрика «Красные ткачи» заработала более 200 млн на поставках Минобороны, ФСО, ФСБ и МВД военной спецодежды, палаток, постельного белья и… снова трусов.

Львов, как установил The Insider, — давний товарищ Бабича: он в 1990 году закончил Рязанское училище связи. То есть они были однокурсниками. В телефонных книгах он записан как «начальник охраны» и «от Бабича».

По словам источников The Insider, имеющих доступ к бухгалтерии фирмы «Сэтон», она кредитует строительную компанию «ИТРКС», которая, судя по всему, аффилирована с семейным бизнесом Бабича: в контактах знакомых ее учредитель записан как «Алексей Грачев Стиль-1». На своем сайте «ИТРКС» сообщает:

«[Компанией] реализовано 4 проекта для Министерства обороны РФ. Формат работы — «под ключ»: от сбора исполнительно-разрешительной документации на строительство до ввода в эксплуатацию и получения итоговых актов. Общая сумма реализованных «оборонных" проектов составляет 3 млрд руб.»

Мама и пентхаус

Личную недвижимость, помимо сестры, Бабич предпочитает записывать на мать. Жанна Бабич владеет двухэтажным пентхаусом (522,6 м²) в ЖК Dominion на Ломоносовском проспекте. Стоит такой дороже 500 млн рублей. В собственности у мамы генерала и 145-метровая квартира в ЖК «Валовая 20» (90 млн рублей). Общая стоимость имущества близких Бабича, по подсчетам The Insider, превышает 2,5 млрд рублей.

В 2012 году Бабич вошел в состав Совета безопасности РФ и пробыл его членом до 2018 года. Одновременно там находились главы всех силовых ведомств страны. Пользуясь этими рабочими связями, Бабич может лоббировать интересы близкого бизнеса.

Сергей Ежов, The Insider

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».