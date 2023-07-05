«Мужчины приходят с мамами, а девушки ругаются за каждый миллиметр» 16 5.07.2023, 9:09

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Белорусский парикмахер честно рассказала, как клиенты «делают ей нервы».

Мы продолжаем «социальный» цикл, в котором даем возможность высказаться всем тем, кто ежедневно работает с людьми. Сегодня очередь парикмахеров. Послушаем их, а заодно посмотрим на себя со стороны. Психологи говорят, что это полезно. Безусловно, не все мастера сдержанны и невинны, некоторые вполне могут встретить клиента надменным взглядом (одновременно разговаривая по телефону). Но сегодня не об этом, а о нюансах, которые не узнаешь, пока не окунешься с головой в бьюти-сферу. Наш проводник в мир парикмахерского искусства — Ольга. Девушка в этой профессии уже восемь лет, поначалу работала в найме, теперь владеет собственной студией красоты в Минске. Мастер честно рассказала, в каких случаях готова отказаться от денег, лишь бы не тратить свои нервы, пишет onliner.by.

Эксперты во всем

Эти клиенты уверены, что краситься можно раз в полгода и что если часто мыть голову, то будешь седой, а про то, как правильно держать расческу и ножницы, расскажут, сидя прямо в кресле. Работать с такими людьми очень тяжело. Ты либо молча соглашаешься с той ерундой, которую тебе предлагают, и выполняешь все так, как сказали, либо пытаешься переубедить, тратя на это кучу времени и сил.

Однажды ко мне пришла девушка, которая недавно подровняла волосы и была уверена, что так они и будут расти — вровень. А то, что у каждого волоска своя структура, цикл, ее не интересовало. Хотя даже дети знают, что волосы растут вразнобой. На все наводящие вопросы она уверенно отвечала: «Я врач, я лучше знаю».

Еще была клиентка, которая уверовала в то, что чем чаще моешь голову, тем больше будет седых волос: мол, с них смывается пигмент. Поэтому она мыла голову где-то раз в месяц и по праздникам. Спрашиваю ее: «Если так, то зачем мы сейчас вас красим, достаточно же голову просто не мыть?» Она минут 20 сидела, думала и потом спрашивает: «Так это не правда?» Да, пигмент действительно вымывается, но это из крашеных волос — искусственный пигмент, а не натуральный. Я так понимаю, ей это подруга рассказала, потому что в тот момент она судорожно стала кому-то писать.

Но есть и те, кого не переубедить, тут уже ничего не поможет.

Взрослые клиенты с мамами

Когда жены приводят мужей, а мамы — 40-летних детей, уже и не удивляешься. Но смотрится странно. В этом случае ты слушаешь мнение мамы или жены, а не самого человека, которого привели, ведь он просто не знает, как хочет и как надо, вон жена — у нее и спросите. Посидел и ушел, а если что-то не устроило, ругаться и писать жалобы все равно мама будет.

Дети — совершенно другая категория. Они все разные, их даже садят в отдельные залы. Были ситуации, когда мама держала руки, папа — ноги, администратор — голову. Думаю, тут хотя бы под одну насадку постричь, а мама просит модельную стрижку. Ничего себе, он еле сидит, а ему еще и полосочку сделать. Только если по ушам… В общем, бывают дети, которых страшно оставлять: откроют каждую полку, достанут все вещи, им все нужно посмотреть, потрогать — от этого и начинается напряг.

Жирные волосы и перхоть

Это отвратительно. Естественно, мастера таких клиентов не любят. Ты пытаешься усадить человека в мойку, но зачастую мужчины напрочь отказываются. Объясняешь, что это затупит инструмент, повлияет на результат, да просто неприятно. Нет, не хочу — а потом задают вопросы, почему прядь торчит или еще что. В основном такой контингент в экономклассе, там чуть ли не каждый второй «отказник».

Почему они не соглашаются? Мытье — отдельная услуга, тратить деньги на которую не планировалось.

В большинстве же парикмахерских, если человек отказывается идти в мойку, стричь его не будут.

Во время работы ты всегда видишь кожу головы, и, если есть какие-то дефекты, заболевания или ранки, конечно, предупреждаешь об этом. Бывают и запущенные случаи: есть ведь заболевания, которые передаются, но ты же диагноз не поставишь. Как правило, просто осматриваешь и имеешь это в виду, подбираешь другой стиль окрашивания, другие материалы, чтобы не навредить.

Перхоть — отдельная тема. Таким клиентам мы делаем скрабирование, но это всегда инициатива мастера. Важный момент: ты всегда боишься обидеть человека. Он пришел за стрижкой, а вы на весь зал заявили, что у него перхоть. Кого-то это унижает. Поэтому ты либо молча берешь и убираешь ее специальным шампунем, либо информируешь клиента, ориентируясь на характер.

Если нечаянно порезал, капнул краской на кожу возле глаза, бросаешь все, лишь бы уменьшить ущерб. Это из разряда «красота требует жертв», а жертва сегодня вы. Пытаемся, конечно, перевести ситуацию в юмор, но на душе все равно неладно.

Просят сделать как на фото

Каждый день приходят с фото из интернета и просят повторить. Мы, как и художники, ограничены холстом. Объясняем, что это может быть фотошоп, не ваш тип волос, укладка и так далее. Часто приносят фото кучеряшек с рельефным окрашиванием, но, если это выпрямить, будет полосатая зебра. Спрашиваешь: «Волосы завиваете?» — «Нет». — «Сколько времени на укладку тратите?» — «Пять минут, хвост завязала и пошла». Потом, естественно, мастер плохой, потому что я просила как на картинке, а он не справился. Ну не можем мы один в один воссоздать и никогда не обещаем стопроцентный результат. Это и разные красители, волосы, уход, цены на работу, да и сами мастера: одно движение руки — и уже другой итог.

Еще, бывает, показывают фото из других студий, рекламные посты. Но это же совершенно не то, что будет в жизни. Там укладка, макияж, профессиональные фотографы, свет, ракурс — целое искусство. Повторить такое нельзя. С парнями еще можно найти компромисс: он походил две недели, состриг, и все. А у девушек волосы длинные, они за них пекутся, берегут.

Некомфортно, когда человек молчит, а не разговаривает

Почти каждый второй рассказывает о себе и своих личных переживаниях. Люди видят в мастерах неких психологов, которым можно все высказать и обсудить. В работе это не мешает, потому что клиент расслаблен, он тебе доверяет. А вот когда человек, наоборот, молчит и напряжен, ты думаешь, что что-то идет не так, пытаешься его разговорить и, если не получается и он уходит молча, потом сутки обдумываешь, что же именно было не так.

Были случаи, когда муж и жена стригутся в одной студии, и ты то от одного, то от другого узнаешь подробности личной жизни — потом да, тяжело.

Мастера стараются не поднимать темы политики, здоровья, личной жизни и работы предыдущего мастера (вы можете сами человека покрасить, забыть и оказаться в неловкой ситуации).

Бывает, клиенты во время работы успеют рассказать о беде с ребенком или о серьезной болезни, а ты потом не можешь найти себе места, не понимаешь, что сказать человеку, как оказать ему поддержку. Половина мастеров может выплакаться из-за этой натянутости. Ощущение такое, что от тебя чего-то ждут, как будто мы волшебники, сейчас взмахнем палочкой — и проблемы уйдут. Половина мастеров потом плачут из-за таких ситуаций.

На курсах и обучении мастеров об этом предупреждают, рассказывают, как себя вести, чтобы просто уйти от какого-либо разговора.

Просят кардинально поменять стиль, но волосы не трогать

Это напрягает, потому что ты затрачиваешь драгоценное время, чтобы выяснить, чего именно хочет клиент. А он в это время еще и загадками отвечает: мол, на ваше усмотрение. Окей, мое мнение — сделать блонд. Но когда добавляешь три светлые пряди, тот же клиент потом спрашивает: «Почему я такая светлая?» Оказывается, она хочет быть темной. Сперва предоставила варианты, а в итоге оказывается, что выбора, собственно, и нет.

Кто-то готов идти на эксперименты, тогда задаешь клиенту кучу вопросов: какой уход используется, какие прически человек предпочитает, как часто он моет голову, какие образы ему нравятся, — и уже только после этого выдается «заключение». Есть ведь стандарты, как подобрать стрижку по форме овала лица, как подобрать цвет, а если тебе разрешили уже кардинально включить творчество, тогда да, мастер может сделать «вау». Но если человек говорит «Я вам разрешаю», но при этом у него в голове есть устойчивая картинка и ты эту картинку не выяснил, будет конфликт.

У нас как-то была очень интересная дама. Показала две картинки, которые ей очень нравятся: одна темная, другая светлая. Вообще разные. С ней разговаривала мастер, рассказывала, как ухаживать за блондом, как за брюнетом, выяснила, есть ли время на уход. В итоге сошлись на том, что женщина хочет быть темной. Так ее и покрасили, цвет в цвет. И она заявляет: «А мне не нравится». — «Что не так?» — «Я хотела посветлее». И уходит без оплаты.

Если я, глядя на человека, понимаю, как ему будет лучше, но он просит что-то свое, я выполняю его просьбу молча.

Условия не из лучших

Все, что на тебе надето, будет в волосах. У меня даже фобия развилась — боязнь заноз из волоса. Да, волос может впиться тебе в руку, а его и не видно. Когда столкнулась с таким первый раз, даже не поняла, почему палец болит. Страшно каждый раз, когда стригу мужчин с грубым волосом.

Очень часто режемся ножницами, машинками, бритвами, а ведь в кровь может попасть все что угодно. Практически у всех мастеров после смены сильно болит спина. По правилам ты должен работать с прямой осанкой, но это невозможно: то кресло не позволяет, то клиент голову не может наклонить. В основном корчимся, а потом терпим адские боли в спине и шее. Еще к возможным заболеваниям можно отнести варикоз, потому что ноги всегда напряжены.

Краской тоже можно надышаться, или аллергические реакции начнутся. Очень тяжело мастерам кератина и химической завивки, там просто термоядерные смеси. После восьми часов такой работы и единорога увидеть можно. Шум — отдельная тема, ведь фенами пользуется каждый мастер. И когда попадаешь в тишину, ты ее не слышишь, у тебя постоянное жужжание в голове.

Видела, как девушка развела парня на стрижку

Была одна нестандартная ситуация, в которой мы поняли, что развели не только нас. Приходит девушка с парнем после прогулки. Только-только познакомились. Обошли все парикмахерские на районе, и у нас оказалась самая дорогая. Девушка постриглась, ей сделали укладку, а парень, как истинный джентльмен, оплатил.

На следующий день девушка возвращается, говорит, что ей все не нравится, мол, верните деньги — 50% от стоимости. Мы предложили исправить — «Нет, мне нужны деньги». Насколько мы поняли, она и погуляла, и денег заработала, и стрижку получила. Это высший пилотаж.

Почему любим?

Не из-за денег. Средний мастер в Минске может зарабатывать от 1500 рублей в зависимости от того, сломалась его спина или нет. Работа у нас разная, в основном все сидят на процентах с маленькими окладами. То, что одно окрашивание стоит от 200 рублей, не означает, что, сделав пять окрашиваний за неделю, ты положишь в карман 1000. Это просто физически нереально, так как оно делается от трех до пяти часов. К тому же многие мастера сами платят за материалы, аренду, взносы, и эти 200 рублей превращаются в 100.

Эту работу мы любим за творческий выплеск: ты такой же художник, только рисуешь на волосах. Создаешь свои собственные шедевры, и все они индивидуальны. Есть положительные нотки, девушки пищат, обнимают тебя, зовут подруг — эта буря перекрывает весь негатив. Ради этих эмоций мы и просыпаемся по утрам.

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