Разгром главной полосы обороны РФ: Залужный применил гениальную стратегию 5 5.07.2023, 9:23

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Валерий Залужный

Российская пехота не в состоянии удержать натиска ВСУ.

Большое украинское контрнаступление идет успешно. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный кардинально поменял стратегию и принял решение на грани гениальности.

Об этом рассказал известный российский историк, политик Дмитрий Чернышевский в своем блоге в YouTube.

Он восхищен тем, как Залужный на ходу поменял тактику при контрнаступлении. Когда украинские войска, пройдя вперед 6 - 7 км, уперлись, и стало понятно, что прорыв российской обороны будет стоить огромных потерь, генерал сделал то, что от него не ждал никто.

«Я не ожидал, что такое возможно, но он придумал. Это на грани гениальности. Такого вообще никто не делал. Всегда вводили в бой резервы. А он взял сократил интенсивность атак, и усилил контрбатарейную борьбу. Гениальное решение было. Оно во все учебники войдет», - рассказал историк.

Он обратил внимание на то, что в украинских сводках резко увеличилось число уничтоженной российской артиллерии. Это и есть ключ к победе в этом сражении.

«Когда пушки перестанут стрелять, ничего не удержит фронт. 90% всей огневой мощи России в этой войне - артиллерия. Если выбить артиллерию, победа будет гарантирована. Украина это понимает. И в этой фазе наступления Залужный такое внимание уделяет контрбатарейной борьбе. Еще месяц такой работы, и российская артиллерия будет уполовинена - она больше не сможет выполнять свои функции… А еще и снаряды кончатся к тому времени. Вот тогда и покатится. Это арифметика войны, она беспощадна абсолютно. Если удастся подорвать логистику, выбить артиллерийские стволы, не помогут ни мины, ничего… Минные поля будут разминированы и пройдены, а российская пехота не удержит украинцев», - объяснил российский историк.

На данном этапе, отметил он, на отдельных участках ВСУ подошли к главной линии обороны россиян. Когда украинцы ее прорвут, они выйдут на оперативные просторы. В целом, отметил Чернышевский, украинское контрнаступление идет довольно успешно. Положение российской армии быстро ухудшается, а впереди - главная битва.

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