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«Похоже, что наступило золотое время для вторички»

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  • 5.07.2023, 9:28
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«Похоже, что наступило золотое время для вторички»

Эксперты рассказали, что сейчас творится с продажей квартир в Минске.

По предварительным данным в июне было совершено 1 687 сделок купли-продаж квартир в Минске. Эксперты из агентств недвижимости рассказали realt.by, что выдача кредитов хорошо влияет на активность рынка, несмотря на скачок доллара. Но что будет, если он не перестанет расти? Как быть продавцам и покупателям?

«Покупатели охотно соглашаются на сделки и цены для них невысокие»

По мнению Андрея Чернышева, заместителя начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица», на рынке складывается интересная ситуация — переломный момент, а возможно и очередной рекорд.

— Во-первых, большая доля покупателей пользуется кредитами. В мае их было 32%. Такой цифры не было с 2019 года. В июне показатель увеличился до 34%. Причина — в снизившихся до уровня 2018 года ставках по кредитам на фоне снижения ставки рефинансирования. 2018 год — золотой период на рынке вторички — кредитование было основным драйвером, который подстегивал спрос. Сейчас мы наблюдаем похожую картину. Во-вторых, за июнь средний процент торга снизился на 1% и сейчас составляет 3,5%. В стрессовое время максимальный показатель составлял 8−9%. Такой период мы наблюдали в марте 2022 года. В стабильное и активное время торг опускается до 3−4%. Это подтверждает факт, что покупатели охотно соглашаются на сделки и цены для них невысокие. К тому же, доля краткосрочных сделок, когда квартира продается менее чем за две недели, составляет 36%, в прошлом месяце — 33%.

Но если на одной чаше весов положительный фактор — уменьшение ставки рефинансирования, то на другой — рост курса доллара.

— Пока курс не оказывает влияние на цены. Однако, согласно экономическим законам ставка рефинансирования при растущем долларе не может дальше снижаться. Даже больше: если курс будет расти на протяжении долгого времени, ставка рефинансирования может пойти вверх. Возможно, сейчас самое благоприятное время для покупки квартиры. Многие наши покупатели так и говорят — успеть бы, пока такие доступные кредиты.

Есть процент продавцов, которые относятся к покупателям с кредитами с недоверием. Они считают, что кредит растянет сделку, им придется открывать счет в банке — все это неудобно. Но обходя стороной покупателей с кредитами (которых на сегодня больше чем 1/3), они собственноручно растягивают продажу. А в ситуации непрогнозируемого развития дальнейшей ситуации на фоне продолжающегося международного конфликта (который тем или иным образом влияет на экономику им нашей страны), каждая неделя промедления продажи — это риски.

Андрей говорит, что именно сейчас можно продать недвижимость по максимально высокой цене, пока есть какой-то баланс на рынке.

— Если вдруг рост курса доллара продолжится, это приведет к тому, что через два-три месяца покупатели будут настаивать на корректировке цен, так как заработная плата у людей не растет. Вообще можно заметить, что наша национальная валюта зависит от российского рубля. В России доллар укрепился — и у нас он начал расти.

Одной из особенностей продаж летних месяцев является то, что в лидерах двухкомнатные квартиры, которых среди всех покупок 45−47%. Однушки на втором месте — 35%, трехкомнатные за ними — 15%.

«Каждая третья сделка заключается по доверенности»

Александр Гринман, управляющий агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт» думал, что в июне активность немного спадет, так как обычно в этот период люди заняты выпускными и отпусками. Но все цепочки состоялись и первый месяц лета по сделкам был так же хорош, как и май. Даже в отпусках белорусы занимаются поиском жилья.

— Рост доллара пока никак не сказался на рынок. Продавцы должны будут быстро среагировать, если курс станет выше и у покупателей возникнут проблемы с получением кредитов. Сейчас сделок с кредитами — 15−20%. Это хороший показатель.

Александр отмечает, что не уменьшается и количество сделок по доверенности. Такая в агентстве заключается каждая третья. При этом, одну из трех приходится исправлять из-за неточностей. А правки влияют на сроки.

Эксперт также считает, что спрос от иногородних покупателей увеличится в июле и августе, но на стоимость квартир не повлияет, так как предложение большое.

— Вторичка, конечно, преобладает над новостройками. Во-первых, новых квартир осталось не так много. Даже Минск Мир не выдает уже тех объемов, что раньше — распродают последнее. Во-вторых, цены застройщики не уменьшали. И мы видим, что, например, у «А-100» остался такой же пласт покупателей при том, что стоимость квартир не колебалась.

«У тех, кто имеет жилье в старых домах, есть возможность продать его по хорошей цене»

Сделок по купле-продаже квартир было много и в агентстве «ЭТАЖИ Форте», отмечает Светлана Никитюк. На активность влияет снижение ставки рефинансирования. Рост доллара пока на рынок ощутимо не повлиял. Цены на квартиры и так максимально высокие для продавцов.

— Новостройки не падают в стоимости, поэтому у тех, кто имеет жилье в старых домах, есть возможность продать его по хорошей цене, — считает Светлана. — Рынок будет таким активным еще пару месяцев точно, если не появятся стрессовые факторы. Не прочувствовали спроса от иногородних покупателей — родителей будущих студентов. Пик ожидаем в конце июля-августе, когда будут известны результаты поступления.

Специалист говорит, что однушки по-прежнему уходят с рынка быстрее. Покупатели могут выбирать между двушкой и трешкой: на рынке есть хорошие предложения с небольшой разницей в цене.

— Сейчас идет спрос на жилье эконом и среднего класса. Квартиры с большими площадями и выше 100 тысяч долларов продаются дольше.

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