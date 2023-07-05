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Поселок под Гомелем превратился в «Дикий Запад»

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  • 5.07.2023, 9:37
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Поселок под Гомелем превратился в «Дикий Запад»

Там поселились необычные, но хлопотные соседи.

Обитатели рабочего поселка Большевик под Гомелем жалуются на табун лошадей, который поселился там на вольном выгуле: животные портят дворы, бьют машины и пугают детей. О проблеме изданию «ProГомель» написал один из местных жителей «в надежде, что где-то прочтут и помогут навести порядок».

По словам жителя Большевика, лошади обосновались возле жилых домов 47 и 45а по улице Советской и пасутся там днем и ночью.

— Кони цыганские. Гуляют лошадки где хотят, возле подъезда гадят. На детской площадке тоже все в кучах. Ходят возле детей, дети боятся выходить на улицу. Вытоптали все клумбы, людям огороды испортили, пообгрызали саженцы. Во дворе побили машину, деревья ломают, — рассказал он.

Проблема возникла уже давно, и решить ее пока не получается:

— Пожаловались председателю, сказала звонить в милицию. Вызвали милицию, сказали идти к председателю — и так по кругу много лет.

Житель поселка надеется, что огласка истории поможет убрать лошадей:

— У них же есть хозяева, пусть как-то смотрят за ними.

Как должно быть

Согласно ветеринарно-санитарным правилам содержания и выращивания лошадей, для их выпаса должны использоваться выгон или пастбища.

Выгон — отгороженный земельный участок, покрытый растущими на нем различными кормовыми травами, используемый как пастбище для животных. Для использования настоящего пастбища необходимо обратиться в сельисполком. Там совместно с сельхозорганизациями определят, где можно пасти домашнюю скотину — будь то корова, коза или лошадь. Иначе организовать выгон необходимо на своей земле.

Если владелец нарушает эти правила, то ответственность наступает в зависимости от того, куда лошади забрели. Это может быть, например, водоохранная зона, участок дороги, придомовая территория, железнодорожные пути и даже площадка перед исполкомом.

В таких случаях необходимо обратиться к участковому инспектору, который сможет установить владельца животного и применить методы воздействия: от предупреждения до штрафных санкций.

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