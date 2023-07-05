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Британская разведка: После бунта Пригожина, кроме Суровикина, исчез еще один российский генерал

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  • 5.07.2023, 9:46
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Британская разведка: После бунта Пригожина, кроме Суровикина, исчез еще один российский генерал
Юнус-Бек Евкуров

Арестован заместитель Шойгу?

Военный мятеж наемников группы «Вагнера» обострил разногласия среди российских силовиков. Высокопоставленные генералы не появляются на публике и могут быть арестованы.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России и заместитель командующего российскими войсками в Украине, не появлялся на публике после мятежа группы «Вагнера» 23-24 июня 2023 года.

Между тем, заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров также отсутствовал в выступлении руководства Минобороны 3 июля 2023 года, показанном по телевидению.

По данным британской разведки, сообщения об аресте Суровикина не могут быть подтверждены, но власти, вероятно, будут с подозрением относиться к его давней связи с «Вагнером», начиная со службы в Сирии с 2017 года. Точно так же Евкуров был заснят на пленку во время разговора с владельцем «Вагнера» Евгением Пригожиным во время захвата группой Ростова-на-Дону.

«Хотя Суровикин широко известен на Западе своей жестокой репутацией, он является одним из наиболее уважаемых старших офицеров в российской армии и любая официальная санкция против него, вероятно, вызовет разногласия. Подозрение, которое потенциально может пасть на высокопоставленных офицеров, подчеркивает, как неудавшийся мятеж Пригожина усугубил существующие разногласия в российском сообществе национальной безопасности», - отмечают в Минобороны Британии.

Генерал Суровикин

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 командовал российскими войскам в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют «генерал Армагеддон» из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.

После бунта «Вагнера» СМИ сообщили, что Суровикина задержали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал остановиться.

По данным CNN, Суровикин входил в круг высокопоставленных российских военных, являвшихся VIP-членами группы «Вагнер».

Он и еще 30 других высокопоставленных российских военных и разведчиков, по данным российского «Центра Досье», были почетными членами ЧВК.

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