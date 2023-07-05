«За месяц выходит где-то минимальная польская зарплата» 5.07.2023, 9:45

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Белоруска рассказала, как работает статистом в Польше.

Работа статистом — это один из интересных и несложных способов заработка в Польше, он подходит даже тем, кто не знает языка. В качестве бонуса вы можете попасть на съёмки с известными людьми.

МОST поговорил с белоруской Юлией Калинкиной, которая уже год работает статистом и за это время успела поучаствовать в 178 съёмках, в том числе в видеоклипе польской певицы Doda.

Юлии 28 лет, она живет в Варшаве уже два года, в Беларуси была офисным работником, но после переезда в Польшу её жизнь кардинально изменилась. Сейчас она работает статистом и уже успела поучаствовать в 178 съёмках.

В апреле 2023 года Юлии удалось попасть на съёмки видеоклипа популярной польской певицы Doda. Видеоклип на песню «Zatańczę z Aniołami» уже успел набрать почти четыре миллиона просмотров и более двух тысяч комментариев.

Doda (Dorota Aqualiteja Rabczewska-Stępień) — польская поп-певица, актриса и музыкант. Родилась в польском городе Цеханув (Ciechanów). С 2002 по 2006 год была солисткой в группе Virgin, после чего начала свою сольную карьеру и выпустила три альбома.

В 2007 и 2009 годах она получила награду MTV Europe Music Awards в категории «Best Polish Act». Также Doda получила 12 наград VIVA Comet, что сделало её самой успешной артисткой, когда-либо выигравших Comet Award.

«Сначала у меня не вызвала особого восторга новость, что я буду сниматься в видеоклипе Doda»

До съёмок клипа Юля не была знакома с творчеством польской певицы.

— Лицо её было мне знакомо, так как натыкалась в интернете на короткие видеоролики с её участием, но на этом всё. Поэтому, когда я узнала, что буду сниматься в видеоклипе певицы Doda, особого восторга эта новость у меня не вызвала.

«Чей это клип, я узнала только в день съёмок»

По словам Юлии, на съёмку обычно можно попасть двумя путями: искать объявления в Facebook и выслать заявку, либо получить сообщение с предложением съёмки от агентства, в котором ты состоишь.

— Конкретно в этот раз мне пришло сообщение от агентства с предложением сняться в клипе. Я ответила положительно и меня взяли. Чей это клип, я узнала уже только в день съёмок.

Для Юлии это были обычные и долгие съёмки, они продлились 14 часов.

— Съёмки были очень длинные, закончились они около двух часов ночи. 90% этого времени мы просто сидели и ждали. А после съёмок нам всем вызвали такси. Doda была максимально включена в работу и с нами особо в контакт не входила. К нам в гримерку она тоже не заходила, не благодарила за работу и не прощалась.

Юлия отметила, что певица была очень требовательна, контролировала весь процесс и вносила свои поправки и изменения в процессе съёмок.

— Но она мне не показалась высокомерной. Doda приятная и очень красивая женщина. Работалось с ней комфортно.

«Больше всего мне запомнилось, как у меня болели ноги»

— Больше всего мне запомнилось, как у меня болели ноги. В кадре мы с парнем блондином на первом плане постоянно стоим на полусогнутых ногах, а при этом ещё нужно танцевать. Фотобудка была душная и тесная, а дублей было очень много.

Юлия работает статистом уже год и планирует продолжать работать на съёмках и дальше.

— Было очень много интересных проектов. Сейчас я регулярно участвую в кастингах на главные роли в рекламах. На улице меня пока не узнают, но планы на будущее и мечты о развитии в этой сфере у меня есть.

«Если ты ходишь на съёмки только как статист, то на эти деньги прожить сложно»

Как говорит Юлия, заработок в этой сфере непостоянный, поэтому иногда, если съёмок мало, она берёт подработки. Также она закончила курсы фитнес-инструктора, но работать по этой специальности пока ещё не начала.

— Если берут на эпизоды или где-то твоё лицо засветилось и тебе дополнительно доплачивают, то жить можно. За месяц выходит где-то минимальная польская зарплата. Но если ты ходишь на съёмки только как статист, то на эти деньги прожить сложно.

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