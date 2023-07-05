Зеленский: На крышах энергоблоков Запорожской АЭС россияне разместили предметы, похожие на взрывчатку 5.07.2023, 9:50

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Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о ситуации на ядерном объекте.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед украинцами с видеообращением

Украинский президент отметил: «О ситуации на Запорожской атомной станции. Сейчас весь мир должен осознавать то, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. Россия должна четко осознавать: мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать.

Радиация – это угроза всем в мире, и атомная станция должна быть полностью обезопасена от любых радиационных инцидентов. У разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать, что происходит и кто в этом виноват.

Сейчас от нашей разведки мы располагаем информацией о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит – и не может не видеть! – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия и никто другой.

К сожалению, не было своевременной и масштабной реакции на теракт против Каховской гидроэлектростанции. И это может вдохновлять Кремль на новое зло. Остановить его – это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне».

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