закрыть
5 июля 2023, среда, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: На крышах энергоблоков Запорожской АЭС россияне разместили предметы, похожие на взрывчатку

  • 5.07.2023, 9:50
  • 1,786
Зеленский: На крышах энергоблоков Запорожской АЭС россияне разместили предметы, похожие на взрывчатку
Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о ситуации на ядерном объекте.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед украинцами с видеообращением

Украинский президент отметил: «О ситуации на Запорожской атомной станции. Сейчас весь мир должен осознавать то, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. Россия должна четко осознавать: мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать.

Радиация – это угроза всем в мире, и атомная станция должна быть полностью обезопасена от любых радиационных инцидентов. У разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать, что происходит и кто в этом виноват.

Сейчас от нашей разведки мы располагаем информацией о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит – и не может не видеть! – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия и никто другой.

К сожалению, не было своевременной и масштабной реакции на теракт против Каховской гидроэлектростанции. И это может вдохновлять Кремль на новое зло. Остановить его – это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер