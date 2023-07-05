«Стала витать немного сумасшедшая мысль – а не махнуть ли через Литву?» 5.07.2023, 9:51

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Белорусы поделились опытом пересечения границы.

1 июля 2023 года Сергей и Павел из Бреста сделали нужные закупки в Польше и в прекрасном настроении возвращались к погранпереходу Тересполь. Осталось самое скучное – переехать границу. Но собеседники «ГЧ» рассказали, что это делали не раз, уже опытные.

«Но когда мы заехали на мост над железной дорогой у Тересполя, настроение улетучилось. Потому что такие очереди видали может в 1990-х. А в наше время случаются крайне редко – последний раз, например, перед Новым годом. Машины растянулись в колейку визуально на 3 километра», — рассказал Сергей.

Но, что поделать, стали в очередь и Сергей с Павлом. Простояли часа три, и продвинулись лишь полпути до кольца.

«Кустики у Тересполя завянут»

В многочасовой очереди люди приспосабливаются коротать время по-разному. Кто-то топит скуку в алкоголе, хотя водители не могут себе это позволить. Многие пассажиры откидываются и дремлют.

Один из стоявших возле наших собеседников водитель горевал, что батарея в телефоне села, а зарядки нет в машине.

«Но труднее всех было тем путешественникам, которые ехали с детьми. Вы можете представить, сколько раз они спросили: «папа, скоро поедем?» Организовать у дороги им какое-то занятие проблематично и не безопасно. Люди рассказывали, что кое-как дети игрались друг с другом уже на самом погранпереходе», – говорит Павел.

Еще одна проблема – жара. В душную погоду человек много пьет. Естественно, ему нужно и место, скажем так, для отправления физиологических потребностей.

«Ближе к хвосту очереди у дороги поле, но иногда есть какие-то заросли кустарников. Конечно, многие, кто по мере продвижения колейки, к ним подъезжали, бегали туда по нужде. Я думаю, кустики у Тересполя завянут такими темпами», – говорит Сергей.

Как посчитать скорость движения очереди

Павел и Сергей стали в очередь примерно в 15 часов. По карте очередь составляла 3,4 километра. Оценив, сколько они продвинулись до 20 часов, путешественники поняли, что очередь движется примерно 100 метров в час.

При грубых подсчетах, понадобится 30 часов чтобы только добраться до погранперехода.

«Конечно, это условно. Иногда очередь двигалась быстрее, иногда медленнее. Люди звонили жаловались на всякие горячие линии, может и это помогало. Но в целом, мы прикинули, что горевать тут на границе нам больше суток. И это в нескольких километрах от родного Бреста», – говорит Сергей.

Знакомый Сергея в тот же день выехал на границу в эту очередь в 5 утра. В 19 часов вечера Сергей позвонил ему, и тот рассказал, что еще находится на погранпереходе. Значит не намного лучше дела обстояли и у тех, кто рано встает.

«Оптимизма нам это не добавило. Но стала витать немного сумасшедшая мысль – а не махнуть ли через Литву?» — рассказал Сергей.

Интернет в помощь

В мессенджерах есть много чатов, посвященных ситуации на различных погранпереходах. Конечно же, Павел и Сергей стали мониторить, что происходит на других пунктах пропуска.

Напомним, что на польско-белорусской границе остался один погранпереход для легковушек – Тересполь. Возле Гродно границу закрыли польские власти этой весной.

Поспрашивав в чатах о ситуации в литовских погранпереходах, наши собеседники поняли, что там нет такой огромной очереди.

«На момент, когда мы узнавали, на пунктах пропуска Привалка и Бенякони со стороны Литвы до шлагбаума стояли пару десятков машин. Причем в чатах посоветовали ехать на Бенякони (с литовской стороны Шальчининкай). Возможно потому, что через Привалку больше ездят гродненцы», – рассказал Сергей.

В машине Сергея было топливо, но его было мало, чтобы доехать до литовской границы.

«Мы прикинули, что если стоять в очереди, то мы на еду потратимся. А если не стоять, а ехать в очередь на завтрашнее утро – еще и на гостиницу. Решили ехать в Литву и дозаправиться по пути».

Пункт пропуска Бенякони дальше от Тересполя, чем Привалка примерно на 90 километров. Но решили ехать именно туда. Итого, только до границы в Литве проехать нужно 490 километров.

Продать очередь?

В чатах то и дело появлялись сообщения «куплю место в очереди». Теоретически, Павел и Сергей могли продать свое место хоть за некоторую сумму, чтобы было на топливо. Уже ж продвинулись полпути от моста до кольца.

Но за 20 авто сзади от них стоял знакомый дальнобойщик, который возвращался на легковушке на отдых домой. Отдали ему свое место, договорившись, что расскажет, как переедет.

А сами сделали круг почета возле очереди и погнали в Литву.

Как дорога?

Основной путь лежал через Польшу. В пути заехали в Белосток, попили кофе и отдохнули на заправке. Заправились на 150 злотых.

Стоит подчеркнуть, что дороги в Польше отличные. И это даже не республиканское шоссе. Можно было бы мчать до границы быстро.

Но есть одно «но». Дело в том, что путь пролегает через леса, и здесь очень много живности перебегает дорогу. Как рассказали собеседники, очень часто видели косуль у дороги. А ехали больше в темное время суток. Потому двигались медленно, чтобы вовремя успеть остановиться.

По качеству дороги в итоге поняли, что попали в Литву. Дорога там уже хуже, что-то типа как региональные в Беларуси.

Рассвет на границе

На пограпереход в Литве прибыли в итоге к 4 часам утра. Путь занял примерно 8 часов с остановкой на отдых.

«К приезду у шлагбаума было десять машин. За шлагбаум в итоге быстро попали. И думали, что скоро проедем границу. Но вдруг очередь у литовцев замерла. Возможно происходила пересменка», – рассказал Сергей.

В итоге границу удалось переехать к 10.50. Все это время путешественники стояли у литовцев. Непосредственно переход границы от литовского пограничника до уезда от белорусского занял 40 минут. Из них 30 минут у литовцев.

«Литовцы довольно подробно смотрели, посчитали дни пребывания в ЕС по штампам в паспорте. Посмотрели все документы, спросили даже белорусский техосмотр на автомобиль. Обычно он не интересует их. Но, скорее всего, это выборочно просматривали. Другие уезжали и быстрее», – рассказал Сергей.

Дома Сергей и Павел были после обеда – около 15 часов.

Можно ли было быстрее?

Наши собеседники сделали вывод, что если бы не стояли пять часов в Тересполе, а сразу поехали в Литву, то прошли бы границу быстрее, не попав на пересменку.

Это подтверждает опыт других белорусов, которые так же в этот день поехали в Литву. Свою историю они рассказали в одном из приграничных чатов.

«Вчера (1 июля) в 16:00 — 90+ машин за кольцом на Тересполе. В машине 2 детей, которые не выдержат такого ожидания. Уехали на Литву. Привалка забита, приехали на Бенякони в 23:40. Стали 23 машиной перед шлагбаумом. Уехали в 03:40 от наших. На зелёный канал было бы ещё быстрее. С «ватами» стояли, литовец старший смены обходил очередь и переставил на канал ват ЕС. За что ему огромное спасибо.У наших медленная таможня и тщательной досмотр 3 машины на полчаса работы», – рассказали другие путешественники.

В общем, это как рулетка – как попадешь. Сергея и Павла н белорусской границе проверяли буквально 10 минут.

А как в итоге польская граница?

Дальнобойщик, которому Сергей и Павел отдали свою очередь, рассказал, что простоял более 30 часов. Только вечером следующего дня он прибыл в Брест.

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