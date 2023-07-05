«В новой машине на тормозных дисках обнаружил очаги ржавчины» 10 5.07.2023, 9:59

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С какими проблемами сталкиваются покупатели китайских авто.

За последний год на автомобильном рынке стали появляться невиданные ранее новые бренды. Abw.by посмотрел, какие неприятности постигли автомобилистов, преимущественно российских, купивших себе «китайца» Exeed LX.

«Плавающая» ошибка и не только

Несколько автомобилистов сообщают в своих бортовых журналах о загорающейся время от времени ошибке, информирующей об отказе подушки безопасности. Поскольку проблема «плавающая» и не фиксировалась в ЭБУ, то найти причину не удалось. Судя по дальнейшим записям, ошибка самоустранилась и больше не появлялась.

Многие владельцы жалуются на некорректную работу бесключевого доступа. Дистанция срабатывания при приближении и удалении от авто маленькая, и если ходить с ключом в кармане вокруг машины, она постоянно открывается и закрывается. В свое время я столкнулся с аналогичным поведением «бесключевого» во время теста Chery Tiggo 8 Pro, и это порядком раздражало в процессе фотографирования. В конце концов пришлось оставить ключ в машине, чтобы она постоянно не открывалась-закрывалась и не складывала зеркала.

Благо функция «Свободные руки» отключаемая, поэтому ее зачастую деактивируют и открывают автомобиль касанием ручки. Но и здесь не все гладко: в холодную или сырую погоду датчик прикосновения не всегда срабатывает на закрытие. Впрочем, этим грешат аналогичные системы на многих других автомобилях.

Для удобства парковки LX умеет опускать зеркала. Но некоторые автомобилисты столкнулись с тем, что после опускания зеркала не всегда возвращаются в первоначальное положение, их приходится настраивать заново.

Несколько хозяев сообщили о странном поведении боковых стекол зимой. Если попытка открыть примерзшее стекло оказалась неудачной, то после этого оно может самопроизвольно открыться, в том числе на закрытой машине. Помогает «обучение» стеклоподъемников, но так явно не должно быть.

На отдельных машинах обнаружилась неисправность обогрева лобового стекла: остается непрогретая полоса. Стекла меняют по гарантии.

В одном автомобиле случился сбой в работе датчика наружной температуры, который сильно завышал показания. Это приводило к тому, что даже в мороз система климат-контроля включала кондиционер и при этом отказывалась работать в автоматическом режиме. Сначала грешили на плохой контакт в разъеме, поджали, но помогло ненадолго. Итог – замена датчика по гарантии.

Раз уж вспомнили про климат-контроль, то еще на одной машине он просто перестал работать. Проблема решилась обновлением прошивки. Вообще, судя по бортжурналам, обновления прошивки – распространенные сервисные процедуры для рассматриваемой модели. Они касаются модуля управления вариатором – повышается давление масла во избежание перегрева; электропривода двери багажника; медиасистемы.

Еще один автомобиль «порадовал» своего хозяина тем, что в холодную погоду не распознавал ключ. Понадобилась гарантийная замена блока иммобилайзера.

Часть владельцев Exeed LX не устраивает работа омывателя стекол. Если после длительного неиспользования нажать на рычаг, то сначала щетки делают взмах, и лишь затем из форсунок поступает «омывайка». Многие самостоятельно установили обратный клапан в разрез трубки.

Трескающийся задний фонарь, который идет через всю крышку багажника, – еще одна встречающаяся проблема. Дилеры говорят, что на заводе перетягивают крепеж, из-за чего и появляются трещины. Фонарь также меняют по гарантии.

Проблемы посерьезнее

Хозяева нескольких машин написали о том, что у них в нулевом положении руль стоит неровно. Вопрос решается регулировкой на развальном стенде, но все равно неприятно.

Один из владельцев столкнулся с отсутствием тяги двигателя. По его словам, после 100 км/ч машина неохотно набирала скорость. В какой-то момент, открыв капот, он обнаружил, что соскочил патрубок, идущий от турбины к дросселю. К дилеру обращаться не стал – вернул на место самостоятельно.

У человека, который в том числе указывал на частично не работающий обогрев лобового стекла, также вышла из строя задняя камера. Но это не самый большой «косяк», случившийся с его машиной. Буквально сразу после покупки он столкнулся с шумом при торможении. Выяснилось, что у него на тормозных дисках очаги глубокой коррозии. Не ржавый налет, который появляется на дисках после простоя в сырую погоду, а именно «хорошая» такая коррозия. Ее удаляли шлифмашинкой с наждачными кругами, отказываясь менять диски по гарантии, но это все равно не решило проблему. В итоге после длительной возни с краснодарским дилером владелец заменил тормозные диски самостоятельно.

Помимо всего этого, у него также обнаружились потеки масла на стыке двигателя и трансмиссии. Машина оказалась откровенно проблемной, ведь больше никто не столкнулся с ржавыми тормозными дисками или подтекающим маслом. В итоге хозяин просто ее продал и купил взамен… новый Exeed LX! И с ним пока все хорошо.

Что касается кузовов, то основные нарекания связаны с качеством окраски пластиковых элементов. После появления сколов начинает облезать краска на решетке радиатора, губе бампера, молдингах. Кроме того, на некоторых машинах задние двери протирают до грунта краску на порогах.

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