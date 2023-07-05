«У спецслужб РФ аллергия на Кадырова» 5.07.2023, 10:06

2,544

Рамзан Кадыров

Главу Чечни могут использовать для радикального политического сценария в РФ.

В интервью «Главреду» бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, кто может быть союзником главы Чечни Рамзана Кадырова для осуществления радикального политического сценария в РФ.

«Это могут быть разные политические силы, которым нужен радикальный сценарий. Например, ФСБ, которые не поддерживают с ним контактов из-за определенных противоречий. Действительно, есть отдельные кураторы, которые еще держат связь, но так системно он постоянно игнорировал именно спецслужбу», - рассказал Маломуж.

Генерал армии Украины раскрыл, что у Минобороны РФ есть некоторые генералы, которые поддерживают с ФСБ контакт.

«У Кадырова есть такая коммуникация - если эти генералы могут войти в переходное правительство, то понятно, что он будет поддерживать с ними контакт. Есть ряд региональных олигархов, с которыми они делили природный ресурсы. Каких-то определяющих фигур, которые бы поддержали Кадырова, нет. Скажу прямо-среди военных спецслужб, разведки аллергия на Кадырова, потому что он постоянно давил на Путина и пытался конкурировать с силовиками. Мало того, игнорировал не только их указания, а даже требования закона. Постоянно», - добавил Маломуж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».