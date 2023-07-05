Зачем опытные хозяйки жарят мыло на сковороде? 4 5.07.2023, 10:07

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Ответ вас наверняка удивит.

Уборка в ванной комнате и на кухне — это процесс, который занимает достаточно времени у любой хозяйки.

А мойка сковородок нуждается в дополнительных усилиях и средствах даже у тех хозяек, которые имеют посудомоечную машину, пишет fakty.ua.

Если на сковородке образовался неприятный устаревший нагар, а таблетки для посудомойки с ним не справляются, то можно вспомнить способ наших бабушек — хозяйственное мыло.

У многих дома есть кусочек такого мыла, который и проделает всю работу вместо бытовой химии.

Самый действенный способ использования мыла — поджарить его на сковороде.

После этого даже толстый и старый слой нагара сойдет.

Следует от целого куска отделить маленький брусок и измельчить его в стружку. Вышедшую стружку положить на сковороду и залить водой. Жидкости много не нужно, но она должна покрывать мыло.

Поставить посуду огонь и подождать, когда мыло превратится в однородную массу. После этого выключить плиту. На это уйдет около десяти минут.

Когда моющая жидкость остынет, можно оттереть нагар. Он должен отойти гораздо легче.

Чтобы очистить наружную часть сковороды, нужно натереть мыло и смягчить стружку в теплой воде до получения густой кашицы. Вмешать погашенную столовым уксусом соду и нанести на наружную поверхность грязной сковороды. Через 15 минут нагар смыть щеткой или грубой губкой.

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