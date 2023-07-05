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Украина сняла с учета монумент «Три сестры» у границы с Беларусью и Россией

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  • 5.07.2023, 10:16
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Украина сняла с учета монумент «Три сестры» у границы с Беларусью и Россией

Процедура была запущена в мае прошлого года.

Украина сняла с учета монумент «Три сестры» в Сеньковке у границы с Россией и Беларусью, посвященный дружбе трех стран. Ранее сообщалось, что после снятия монумента с учета постройку можно будет демонтировать.

«Департамент культуры Черниговской областной государственной администрации 16 мая 2022 г. направил представление в Министерство культуры и информационной политики Украины о снятии с учета памятника истории местного значения «Монумент дружбы народов», который расположен на окраине села Сеньковка Черниговского района Черниговской области. Приказом Министерства культуры и информационной политики Украины от 30.06.2023 № 354 данный памятник признан таким, что не подлежит занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и снят с государственного учета», – говорится в сообщении департамента.

Процедура по ликвидации монумента «Три сестры» в украинской Сеньковке, расположенной у границы с Россией и Беларусью, была запущена в мае прошлого года.

Монумент «Три сестры» был открыт в 1975 году и расположен на холме на тройном пограничном стыке. Он состоит из трех пилонов, увенчанных гербами БССР, РСФСР, УССР и опоясанных широким бронзовым кольцом. На барельефах изображены страницы общей истории народов. Его создавали представители трех смежных областей — Гомельской, Брянской, Черниговской. Первое место за лучший проект было присуждено архитектору Леониду Стукачеву из Гомельской области.

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