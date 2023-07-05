Карточный домик Путина разваливается Альфред Кох

5.07.2023, 10:24

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Альфред Кох

Шура Балаганов получил свои сто рублей.

Прошел один год и сто тридцать дней войны. На фронте все умеренно позитивно: плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра напротив Херсона жив, несмотря на все усилия путинских генералов, а на Бердянском направлении есть сильное продвижение на юг Равнополя (около 2 км).

Сегодня было как-то особенно много разговоров о том, что россияне могут устроить взрыв на Запорожской АЭС со всеми вытекающими из этого последствиями. Разумеется, россияне все отрицают и даже, напротив, пытаются обвинять Украину в том, что это именно она готовит такую провокацию.

Если все-таки Путин даст такую команду (а без него никто в России не решится на такую чудовищную глупость), то Запад больше не сможет оставаться в стороне от этой войны и отделываться только поставками оружия и денег для Украины.

Впрочем, может это и есть цель Путина: втянуть таким образом Запад в войну и тогда даже полное отступление из Украины к границам 1991 года не будет выглядеть таким уж позорным: самой НАТО проиграли! Тут уж, как говориться, против лома нет приема…

Заодно оставят Украине зараженную радиоактивными выбросами землю с полностью разрушенной системой ирригации в связи со взрывом Каховской ГЭС: черт с вами - забирайте и ни в чем себе не отказывайте!

Так что если бы меня спросили: сделает это Путин или нет, то я отвечу: этот может. У него горизонт планирования - полчаса. Плюс деменция и мания величия вкупе с манией преследования. Идеальный персонаж для учебника по психиатрии.

Сегодня Пригожину вернули все его деньги (10 млрд. руб.), изъятые ФСБ при обыске его офиса в Питере. Деньги по доверенности получил его помощник, который на вопрос о том, где сам Пригожин, ответил, что он «где-то в Москве ходит по совещаниям».

Так что версия о том, что Пригожин - не более чем, фээсбэшный провокатор, который поднял на мятеж своих вагнеровцев и сочувствующих им генералов Минобороны с тем, чтобы устроить для Путина «Ночь длинных ножей» и разоблачение «Заговора Тухачевского» в одном флаконе.

Напомню вам, что Гитлер устроил «ночь длинных ножей» для того, чтобы по требованию рейхсвера ликвидировать военизированные отряды штурмовиков Эрнста Рема, которые становились все более неуправляемыми и покушались на государственную монополию на насилие.

А разоблачение «заговора Тухачевского» (вне зависимости от того имел ли он место в действительности) помогло Сталину накануне большой войны очистить армию от тех генералов, которые, по его мнению, были не вполне ему лояльны или могли таковыми стать в будущем.

ЧВК «Вагнер» при всей ее высокой боеспособности, постепенно начала выходить из под контроля и превращаться даже не в армию Нестора Махно (та была вполне идеологически оформленной), а в банду какого-нибудь батьки Ангела, которая могла сегодня воевать за белых, завтра - за красных, а послезавтра просто превратиться в грабителей или решать какие-то свои задачи. Случай с полковником Веневитиновым - яркое тому свидетельство.

Пригожин сначала надсадно педалировал конфликт с Минобороны, а потом вообще повел свое войско на Москву. Помните как все удивлялись: кто ему позволил говорить такие вещи? Почему его не накажут? Ведь других за десятую долю того, что он городил, отправляли за решетку! Вот вам и ответ: сам Путин и позволил. И Пригожин все выполнил как надо. Тем самым он дал Путин прекрасный повод прикрыть эту лавочку. Что и было сделано.

И теперь ему вернули все его деньги. Если есть какое-то другое объяснение этого события - я с удовольствием выслушаю. Я сколько не ломаю голову - другого не нахожу. Это не значит, что весь этот мятеж был фарсом, нет! Мятеж был самый настоящий. Просто его вождь был предателем. И в нужный момент всех сдал. Мог не сдать? Мог. Но сдал.

Масштаб открывающихся возможностей был значительно больше масштаба личности Пригожина. Он, как тот Шура Балаганов, на вопрос сколько ему нужно денег для полного счастья ответил: сто рублей. Вот их он сегодня и получил.

Кстати, то, что произошло с ЧВК «Вагнер», это и звоночек другому владельцу частной армии - Рамзану Кадырову. Я думаю, что его «тик-ток войско» получало на свое содержание никак не меньше, чем ЧВК «Вагнер». А толку от него оказалось значительно меньше: Путин вместе со своими генералами, как ни старался, так и не смог заставить кадыровцев воевать.

Они стремились все больше в карательных акциях участвовать или поработать в качестве заградотрядов. А это явно не то, ради чего Путин почти двадцать лет закрывал глаза на кадыровские и делимхановские художества. Путину для этого вполне достаточно Росгвардии и ФСБ.

И сегодняшняя расправа над журналисткой Милашиной и адвокатом Немовым вполне может быть использована Кремлем для начала постепенной ликвидации чеченской вольницы. Косвенно об этом свидетельствует та активность, с которой Кремль начал вдруг громко возмущаться произошедшим и демонстрировать готовность наказать виновных. (Раньше такого не замечалось).

Так что Рамзан Ахматович явно сегодня перестарался. То, что ему в обычное время сошло бы с рук, сегодня может быть использовано против него.

Впрочем, может быть я и преувеличиваю. И приписываю Путину несвойственныйе ему в его положении умственные способности. Ведь деменция, плюс две мании - они ведь никого не делают интеллектуально сильнее…

В любом случае, интересно наблюдать как постепенно разваливается весь путинский карточный домик, построенный на сдержках и противовесах разных групп силовиков и личных друзей Путина, как распадается ткань государства, построенная не институционально, а на принципах личной унии и кормлений, как вдруг выясняется, что Путин больше не нужен как модератор в построенной им же самим системе власти…

И все это лишний раз доказывает, что наше дело - правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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