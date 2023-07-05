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Ивулин потроллил пропагандиста Муковозчика

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  • 5.07.2023, 10:32
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Ивулин потроллил пропагандиста Муковозчика

Спортивный журналист проиграл спор и позвонил лукашисту.

Спортивный журналист Александр Ивулин проиграл в споре писателю Саше Филипенко и вынужден был выполнить задание — позвонить пропагандисту Андрею Муковозчику, рассказать о том, что думает вернуться в Беларусь, и спросить о работе.

Видео разговора журналист опубликовал на ютуб-канале «ЧестнОК».

Ивулин позвонил пропагандисту и спросил, есть ли у него шансы вернуться и устроиться на работу в «СБ. Беларусь сегодня» во отдел спорта. Он отметил, что Муковозчик для него «всегда был моральным ориентиром, камертоном».

«Шансы есть всегда. Надежда умирает последней», — ответил в начале разговора Муковозчик и спросил, не записывается ли их разговор. На это он получил положительный ответ.

Приводим дальнейший диалог.

— Я не следил за вашим творчеством сильно, честно скажу, — отвечает Муковозчик. — Я не следил за твоим творчеством последних времен.

— Ну, пока я с Александром Хацкевичем поговорил. Знаете такого футболиста? — спросил Ивулин.

— Так. Понятно. Какие вы ему вопросы задавали и о чем был разговор?

— Мы о Беларуси говорили много, о футболе нашем. Как вам, кстати, наш футбол?

— Ахаха. Мне трудно отвечать на этот вопрос.

— Насколько вам нужны в «СБ» кадры?

— Пппфф. Настолько, чтобы вот просто брать человека с улицы или, например, очень чувствовать потребность в журналисте Ивулине — вот настолько нам кадры не нужны. Но, поскольку вы человек не бездарный, то, с другой стороны, я снова выскажу свое мнение.

Во-первых, я считаю, что таланту всегда можно найти необходимое применение. Во-вторых, для того собственно Богом и дана молодость, чтобы делать ошибки и на них учиться. Я бы хотел с вами поговорить глаза в глаза и сделать свои выводы, действительно ли вы что-то уяснили, что-то поняли за это время или нет.

— Так, как я понимаю, это как кейс с Романом Протасевичем получается? Он осознал, осмыслил, понял.

— Он помилован нашим, моим верховным главнокомандующим. Обсуждать приказ верховного я не хочу, не буду. И это не ваш случай. Я не вижу возражений вашему возвращению. Я даже не вижу возражений вашей работе в «СБ».

— У меня есть еще товарищ — Саша Филипенко. Он колонки классные пишет. Может и ему удалось бы тоже…

— Филипенко? Это который блудный сын?

— Бывший сын, бывший («Бывший сын» называние романа писателя Саши Филипенко. — ред.).

— Это который якобы писатель? Швейцария. «Красный Крест». Все вот это вот?

— Ну да. Его книги в Австрии переводят на немецкий. Ну фашист такой.

— «Фашист» это вы сказали, а не я. С Сашей Филипенко — нет. У меня разговор с ним был бы другой. Не такой, как с вами.

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