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Начальник Генштаба Британии: Российская армия утратила половину своей боеспособности

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  • 5.07.2023, 10:36
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Начальник Генштаба Британии: Российская армия утратила половину своей боеспособности
Тони Радакин

А главный удар контрнаступления Украины еще впереди.

Российская армия утратила половину своей боеспособности в ходе войны против Украины, в том числе 2500 танков, а главный удар контрнаступления Киева еще впереди.

Об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин, сообщает Financial Times.

«Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии», - сказал Радакин в ходе слушаний в британском парламенте.

По его данным, в прошлом году российская армия выпустил 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. «Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год», - сообщил он.

Радакин отверг предположения о том, что контрнаступление Украины продвигается медленно, заявив, что отпор России «никогда не был единичным актом» и что военная стратегия Киева «растягивать и наносить удары» постепенно ломала российские оборонительные линии.

Радакин признал, что «более сильная, чем ожидалось» плотность российских минных полей, отсутствие украинского прикрытия с воздуха и «не вся техника, которую они хотели», осложнили кампанию. Но он также сказал, что несправедливо привязывать Украину к конкретным временным рамкам и что «Россия сейчас настолько слаба, что у нее нет сил для собственного контрнаступления».

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