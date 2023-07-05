ВСУ громят войска РФ, продвигаясь к Бердянску 5.07.2023, 10:52

Украинская армия максимально вклинилась в российскую оборону на Таврическом направлении.

Спикер Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в интервью Radio NV рассказал, как Вооруженные Силы Украины беспощадно уничтожают боевой потенциал оккупационных войск на юге Украины и почему нервничают россияне.

— Мы уже видели официальную информацию о продвижении украинских Вооруженных сил на бердянском направлении. Насколько сейчас этот темп подтверждается? И можно ли говорить о глубине этого проникновения?

— Так, на бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны врага — до двух километров за минувшие сутки. Там мы закрепляемся на достигнутых рубежах, проводим аэроразведку местности, наносим огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляется контрбатарейная борьба.

Проводится разминирование. На разминировании делаем акцент. Надо подчеркнуть, что враг оказывает ожесточенное сопротивление. Однако мы системно давим на определенные участки фронта, продавливаем и беспощадно уничтожаем боевой потенциал оккупационных войск. Это мы говорим только об одном направлении нашего продвижения.

Всего за минувшие сутки безвозвратные потери врага (то есть убитыми) — 72 оккупанта, ранеными (то есть санитарные) — 166 человек. Уничтожено 36 единиц вооружения и военной техники противника, в частности, два танка, девять боевых бронированных машин, восемь артсистем и минометов, четыре реактивные системы залпового огня.

Уничтожены средства ПВО: один ЗРК Панцирь-С и два ЗРК Тор. За этим дорогостоящим теперь уже хламом буквально охотились. И вот получили результат.

Отдельно выделяем количество уничтоженных складов боеприпасов, их два, и один пункт управления уничтожен за прошедшие сутки.

Эта статистика указывает на то, какие колоссальные объемы работы выполняют Силы обороны таврического направления. В частности, речь идет и об интенсивности, которая постоянно наращивается.

— Что вы скажете о подготовке российских захватчиков? Насколько мощные линии обороны они создали?

— Да, это очень мощные линии обороны. Поэтому мы и продвигаемся медленно, буквально бьемся за каждый метр украинской деоккупированной земли. Так же, как мы готовились к наступлению, российские оккупационные войска это ожидали, это было для них понятно.

И самой главной преградой в их оборонительных редутах, которые [длиной] от пяти до тридцати километров, по мнению разведки, в этих инженерных сооружениях обороны можно четко выделять минно-взрывные заграждения — минные поля, которые замедляют наше продвижение. Здесь очень много противотанковых минно-взрывных заграждений, которые в сочетании с другими минами ставятся на растяжки, что запрещено Женевской конвенцией. Насчитывается три-четыре минно-взрывные линии, которые необходимо преодолевать, дабы пробивать там коридоры для продвижения штурмовых групп. И у определенных штурмовых групп есть план, как надо проходить дальше.

— Я знаю о случае необычного сбития вражеского ударного вертолета Ка-52. Вы могли бы поделиться информацией, как это произошло?

— Да, это снова отличилась 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Боец под псевдонимом Маяк, командир мобильного подразделения противотанкистов, ликвидировал ударный вертолет Ка-52. Информация об этом была распространена [4 июля], сразу после подтверждения факта. А событие произошло 2 июля на бердянском направлении.

Аллигатор шел на максимально низкой высоте, скрываясь от нашей системы ПВО. Офицер расчета, заметив цель, навел из подручного американского ПТРК Джавелин и произвел результативный пуск.

Ранее этот молодой офицер [зарекомендовал себя] как мастерский стрелок на авдеевском направлении, имеет в своем активе уничтоженных пять единиц бронированной тяжелой техники, тоже работал с Джавелином.

Напомню, в середине июня мы рассказывали о том, как боец под псевдо Лито из 36-й бригады ликвидировал Ка-52 из ПЗРК Игла. И вот новый уникальный факт целеустремленности наших военнослужащих. Можно лишь говорить о мотивированности и о том, что мы таким образом приближаемся к главной нашей цели.

— Что вам известно о концентрации российских войск на этом направлении? Она увеличивается?

— Мы воюем против регулярной армии РФ. Ширина фронта позволяет нам осуществлять наши наступательные действия, поскольку инициатива на нашей стороне. По нашим расчетам, враг не знает, где произойдет большой прорыв, нервничает. И понятное дело, что таким образом происходит перемещение подразделений и частей по всему периметру фронта.

То есть наблюдается определенная паника. Нам играет это только на руку, поскольку для нас есть четко определенный план, мы его выполняем. А вот противник не понимает наших действий, и вот здесь возникают такие перемещения, которые им не на пользу.

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