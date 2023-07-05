Папа Франциск назвал белорусскую женщину святой 5.07.2023, 10:58

Ядвига Пастернак не позволила угаснуть вере даже в самые трудные годы.

Сейчас папский посланник, бывший апостольский нунций в Беларуси Клаудио Гуджеротти повезет Папе Франциску снимок с минской молодежью. А 10 лет назад он передавал понтифику фото женщины из маленькой деревни. Только пару дней назад он рассказал о секрете, как простая белорусская верующая связана с Папой Римским, пишет Katoilk.life.

Во время фестиваля в Будславе специальный посланник Папы Римского архиепископ Клаудио Гуджеротти построил свою речь на личности белорусской верующей Ядвиги Пастернак. Эта женщина известна тем, что в 2013 году она получила личную благодарность от Папы Франциска, которую он прислал ей на белорусском языке.

Передачу письма от понтифика тогда организовал архиепископ Клаудио Гуджеротти, который в то время служил апостольским нунцием в Беларуси. Однако только сейчас он поделился «маленьким секретом», как он сам назвал эту информацию, — о необычной связи Папы Франциска с простой белорусской верующей, которую он уже при ее жизни считал святой.

«Я посещал приходы, и одна пожилая женщина, которая с трудом ходила, прочитала мне свое очень красивое письмо к папе. Я дал его перевести и сделал фотографию женщины, которая его читала. При следующей встрече с папой я показал ему фотографию и дал прочитать письмо. Он задержался, посмотрел — у него были слезы на глазах. И он сказал мне: эта женщина святая».

По словам папского легата, когда он передал пани Ядвиге письмо от Папы, она удивилась: «Почему мне такая честь? Да, я ходила 30 лет много километров преподавать катехезу, да, меня могли за это убить, но сколько женщин делали то же, что и я».

Позже, в течение нескольких лет, когда архиепископ Клаудио Гуджеротти уже не служил в Беларуси, Папа Франциск все равно всегда спрашивал у него при встрече: «Как поживает Ядвига Пастернак?»

«Я удивлялся: как вы помните о ней? А он отвечал: ведь она святая белорусская женщина. Но это не конец истории. Когда Папа назначил меня на служение в Рим, я спросил: Святой Отец, вы уверены? Такая большая ответственность, а мне уже 67 лет! Он ответил: Будь спокоен! С небес за тебя будет покровительствовать Ядвига Пастернак. Папа, опережая все канонизационные процессы, уже объявил, что она — святая».

Также Франциск спрашивал, живет ли еще пани Ядвига, и дал архиепископу Клаудио Гуджеротти задание узнать об этом. Иерарх показал папе видео, на котором Ядвига Пастернак из больницы передавала поздравление с Рождеством Христовым, но ей было трудно дышать и она смогла произнести только два предложения:

«Это было очень трогательное видео. Я сказал: Святейший Отец, через несколько дней после того, как она прислала это послание, она умерла. Тогда Папа замолчал на какое-то время… А вы сегодня имеете еще одну заступницу, которая стоит рядом с чудотворной иконой Матери Божьей Будславской — это Ядвига Пастернак. Женщина, которая много лет хранила Святейший Сакрамент в своем шкафу — это вера белорусского народа».

Ядвига Пастернак жила в деревне Муляры Вилейского района Минской области. Она родилась 6 апреля 1927 года и была девятым ребенком у глубоко верующих родителей. «Обычно день в доме начинался молитвой матери, которая утром вставала раньше всех. Потом молился отец. Перед завтраком звучала общая молитва всех членов семьи. Так было всегда, каждый день», — рассказывала Ядвига Пастернак журналу «Диалог».

В шестилетнем возрасте она серьезно травмировала ногу и до 25 лет ходила на костылях, а травма давала о себе знать всю жизнь. Операция в те времена была платной, а денег в многодетной семье не было.

С семи лет Ядвига на костылях вместе с родителями и односельчанами посещала часовню в соседней деревне, куда добирались пешком. Ядвига окончила шесть классов польской школы. Продолжить учебу не смогла — для этого нужно было ездить в другую школу, а такой возможности не было.

«Отец был портным, и после него осталась швейная машинка «Зингер». Поскольку я не могла работать наравне со всеми из-за своего увечья, мне выпало быть портнихой. Особенно я любила шить белые платья девочкам и невестам в костел и на свадьбу», — вспоминала пани Ядвига.

После установления коммунистической власти и окончания Второй мировой войны верующие из Муляров в основном пешком ходили в костел в Вишнево, который находится на расстоянии 18 километров от деревни:

«Я не плакала, когда до крови стирала костылями руки под мышками. Километры дороги давались непросто, нога потом долго болела. Однако сколько духовной радости и сил давало каждое посещение костела, особенно на праздники».

Только в 1952 году в Вилейку приехал врач, который смог сделать операцию на коленном суставе и поставить Ядвигу на ноги. Ксендз Юзеф Кисель из Вишнево поручил матери Ядвиги Пастернак Юзефе готовить местных деревенских детей к первому причастию. Затем, с 1949 года, этим стала заниматься сама Ядвига и пешком обходила близлежащие деревни — по 20 километров в день с больной ногой. От руки переписывала тексты молитв и катехизис и раздавала детям.

Ядвига также вместе с другими верующими ходила на похороны, пела молитвы, окропляла могилы освященной водой. Это в советское время часто было единственно возможной формой христианского захоронения. Женщина никому не отказывала и молилась за католиков и православных.

«Я просто молилась, — скромно вспоминала Ядвига Пастернак, — ходила в костел, шила девушкам белые платья до первой исповеди и Святого Причастия и потихоньку обучала их христианской вере, передавая все то, что когда-то получила от родителей. Для тех, кто не мог бывать в храме, приносила облатки, освященную воду и хлеб святой Агаты. Может быть, причина в моей инвалидности в молодые годы — я никогда не работала в колхозе, принимала заказы, шила одежду дома и всю жизнь работала на себя».

Во время гонений на католиков в СССР и в целом преследования христианства, запретов на проведение богослужений, советских репрессий верующие собирались на молитвы — часто тайно, проводили различные формы богослужений. В своей деревне Ядвига Пастернак не просто принимала в них участие, но была их вдохновителем и организатором. Жители деревни Муляры свидетельствуют о том, что именно Ядвига Пастернак не позволила угаснуть вере даже в самые трудные годы.

Детей у пани Ядвиги не осталось — она вышла замуж только в 58 лет. Брак ее длился всего 9 лет — муж умер. Даже в возрасте 87 лет, когда верующая давала интервью, она не требовала помощи ни у близких, ни у государства, сама со всем справлялась и готова была помогать всем нуждающимся в помощи:

«Чувствую радость, что могу что-то хорошее сделать для Костела, людей, и молюсь. Каждый день отговариваю 2-3 части Ружанца перед отходом ко сну с интенциями о Божьем милосердии для ближних, для просящих о молитве, обязательно для всех священников. Каждый раз благодарю Бога за то, что с радостью так долго живу на свете в добром здравии, среди добрых людей, что чем могу помогаю ксендзам, соседям и всем, кто ко мне обращается с просьбой. Себе прошу легкой смерти, чтобы не принести никому заботы, но соотношу это желание с волей Божией. Не начинаю никакого дела, не попросив помощи у Бога».

Кстати, сейчас через архиепископа Клаудио Гуджеротти послание и снимок для Папы Франциска передала молодежь из минского Архикафедрального собора.

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