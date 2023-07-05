Россия останавливает полеты даже на «кукурузниках» 2 5.07.2023, 10:59

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Для самолетов Ан-2 не хватает импортных запчастей.

Российские авиакомпании, эксплуатирующие самолеты Ан-2 («кукурузники»), столкнулись с дефицитом запчастей, пишет РБК. До начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций десятки запчастей для «кукурузников» поставлялись из Европы.

О нехватке запчастей, как стало известно изданию, говорили на заседании рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» комиссии Госсовета, состоявшемся в конце июня. На нем гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев, в частности, заявил о необходимости производства в России около 60 комплектующих для этих самолетов.

Если не принять меры, сказал Ненастьев РБК, у МАРЗ и других ремонтных предприятий «может просто-напросто прекратиться возможность оказывать сервисные услуги», что грозит остановкой полетов «кукурузников».

Планируется, что на смену Ан-2, серийное производство которого началось в 1949 году, придет самолет «Байкал», созданием которого занимается Уральский завод гражданской авиации. При этом участники рынка указывают, что в ближайшие пять лет «Байкал» не станет реальной заменой Ан-2 из-за их несопоставимой стоимости. Кроме того, отмечают они, «Байкал» менее вместительный — он рассчитан на 9 пассажиров, а Ан-2 — на перевозку 12 человек.

Если производство запчастей для Ан-2 удастся наладить, то, считают собеседники издания, «кукурузники» можно будет «без особых проблем» эксплуатировать еще 10-15 лет.

Ан-2 выпускали в СССР, Польше и Китае, где до сих пор делают такие самолеты. «Кукурузник» активно используют для доставки грузов и пассажиров в труднодоступные районы, в том числе из-за того, что он способен садиться и взлетать с неподготовленных полос.

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