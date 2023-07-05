Британские истребители перехватили российскую авиацию у границ НАТО 5.07.2023, 11:10

Королевские ВВС поднялись в воздух с базы в Эстонии.

Британские RAF Typhoons в Эстонии поднимались в воздух, чтобы перехватить российские самолеты.

Об этом сообщают Королевские Военно-воздушные силы Великобритании.

«RAF Typhoon Королевских ВВС в Эстонии сегодня поднялись в воздух, чтобы перехватить Ту-214 ВВС России, летевшего в международном воздушном пространстве под контролем союзников НАТО», - говорится в сообщении.

Как отметили в британских ВВС, Ту-214 летел в сопровождении двух российских истребителей Су-30М между материковой частью России и Калининградской областью.

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