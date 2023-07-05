Крупный пожар на складе в Гомеле: пострадало имущество и техника

Крупный пожар на складе в Гомеле: пострадало имущество и техника3
- 5.07.2023, 11:19
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С возгоранием боролись 15 пожарных расчетов.
Сегодня утром в Гомеле произошел крупный пожар на складском помещении по улице 2-я Гражданская, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».
По данным МЧС, огонь был ликвидирован в течение часа силами 15 пожарных расчетов.
Никто не пострадал, но огнем были уничтожены две единицы техники, 6 секций склада и повреждена крыша.
Сумма материального ущерба и причины пожара устанавливаются. По предварительной версии, к возгоранию могло привести нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования или нарушение правил его эксплуатации.