закрыть
5 июля 2023, среда, 13:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гиркин: ВСУ наступают на дважды разбитый 3-й армейский корпус РФ под Бахмутом

  • 5.07.2023, 11:18
  • 6,210
Гиркин: ВСУ наступают на дважды разбитый 3-й армейский корпус РФ под Бахмутом
Игорь Гиркин

Россияне не способны удержать позиции.

ВСУ и российские оккупанты усилили наземные атаки в районе Бахмута и ситуация там обострилась.

Об этом говорится в докладе аналитиков Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что по данным украинского Генштаба и российских военкоров, бои идут практически по всех флангах в районе Бахмута.

«Повсеместные проблемы с боевыми возможностями РФ продолжают влиять на способность российских оккупантов защищаться от украинских контратак в районе Бахмута», - констатировали аналитики.

Эксперты ISW напомнили, что террорист Игорь Гиркин заявил, что ВСУ продвигаются к северу от Бахмута, где дислоцированы недоукомплектованные остатки 3-го армейского корпуса РФ (Западный военный округ). В связи с этим в ISW отметили, что 3-й армейский корпус был создан только в 2022 году, но его уже ВСУ разбили дважды. Первый раз в сентябре 2022 года в результате контрнаступления в Харкьовской области, а второй раз при его развертываниях в районе Бахмута.

Аналитики отметили, что ввод различных истощенных группировок российских войск на Бахмутское направление и очевидные сбои в управлении, не позволяют оккупантам в этом районе проводить разумные оборонительные операции и дают ВСУ возможность использовать ограниченные контратаки.

Кроме того, в Институте добавили, что россияне продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. При этом в районах Авдеевки и Марьинки они провели неудачные наступательные операции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер