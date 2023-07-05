Гиркин: ВСУ наступают на дважды разбитый 3-й армейский корпус РФ под Бахмутом 5.07.2023, 11:18

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Игорь Гиркин

Россияне не способны удержать позиции.

ВСУ и российские оккупанты усилили наземные атаки в районе Бахмута и ситуация там обострилась.

Об этом говорится в докладе аналитиков Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что по данным украинского Генштаба и российских военкоров, бои идут практически по всех флангах в районе Бахмута.

«Повсеместные проблемы с боевыми возможностями РФ продолжают влиять на способность российских оккупантов защищаться от украинских контратак в районе Бахмута», - констатировали аналитики.

Эксперты ISW напомнили, что террорист Игорь Гиркин заявил, что ВСУ продвигаются к северу от Бахмута, где дислоцированы недоукомплектованные остатки 3-го армейского корпуса РФ (Западный военный округ). В связи с этим в ISW отметили, что 3-й армейский корпус был создан только в 2022 году, но его уже ВСУ разбили дважды. Первый раз в сентябре 2022 года в результате контрнаступления в Харкьовской области, а второй раз при его развертываниях в районе Бахмута.

Аналитики отметили, что ввод различных истощенных группировок российских войск на Бахмутское направление и очевидные сбои в управлении, не позволяют оккупантам в этом районе проводить разумные оборонительные операции и дают ВСУ возможность использовать ограниченные контратаки.

Кроме того, в Институте добавили, что россияне продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. При этом в районах Авдеевки и Марьинки они провели неудачные наступательные операции.

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