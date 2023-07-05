«Кошмар! Такого раньше не было» 12 5.07.2023, 11:34

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Белорусы рассказали об очередях на границе с Россией.

В соцсетях появилось видео очередей, которые образовались на российско-белорусской границе. Голос за кадром комментирует картинку.

«Обратите внимание, сколько фур стоит между Беларусью и Россией. Кошмар! Такого раньше не было. Проезжали все со свистом. Что сейчас случилось, народ?!», — говорит девушка. Она живет в России. По ее словам, в Минск она выбралась на выходные. «Сейчас между РФ и РБ полноценный таможенный контроль. Проверяют паспорта через компьютерную базу и фоткают», — приводит слова девушки ресурс «Беларусь за МКАДом».

Автор роликов с границы также настоятельно советует всем, кто собирается на машине в Беларусь, брать с собой пледы, потому что неизвестно, сколько времени придётся провести «в очереди под присмотром людей в балаклавах с автоматами».

Напомним, пункты контроля на границе с Россией появились 5 мая. Сперва пограничники проверяли лишь тех, кто едет в Беларусь, а через несколько дней начали проверять всех путешественников. У тех, кто раньше попадал в поле зрения силовиков, требуют разблокировать телефон для досмотра и иногда задерживают.

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