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Пригожину вернули золотой пистолет Шойгу

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  • 5.07.2023, 11:39
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Пригожину вернули золотой пистолет Шойгу

Церемония не обошлась без политического подтекста.

Российские власти вернули Евгению Пригожину не только изъятые в ходе обысков деньги, но и оружие, в том числе наградной пистолет Glock.

Издание 47news.ru в деталях описало, как происходило возвращения оружия мяиежному главарю ЧВК «Вагнер»:

— Винтовки, ружья и пистолеты, изъятые во время обыска, тоже отдали Евгению Пригожину. Эта церемония не обошлась без политического подтекста.

Те, петербуржцы, что на своих автомашинах стояли 4 июля около 17 часов в плотной пробке на углу Литейного проспекта и Шпалерной улицы из-за дорожного ремонта, могли наблюдать редчайшую картину. Из приемной ФСБ на Шпалерной, 25, вышел мужчина в синей кепке и синей куртке, очень похожий на Евгения Пригожина, а за ним проследовали здоровенные ребята, увешанные винтовками и ружьями.

Зря водители посчитали, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Иначе в соцсетях появились бы фото и видео этого представления. Ведь это и был первый ньюсмейкер современности, а погода на улице стояла прелестная.

По информации 47news, Евгений Пригожин приехал к зданию ФСБ на БМВ 7-й серии, за которой неотступно следовал «Ленд Крузер» с охраной. Это не было инициативой бизнесмена.

В Большом доме Евгения Пригожина ждали.

Следователи пригласили его на официальную процедуру передачи обратно его же арсенала, изъятого во время известных обысков 24 июня у него из особняка в коттеджном поселке «Северный Версаль» в Лахте.

Накануне 47news сообщил: в воскресенье, 2 июля, Евгению Пригожину отдали 10 миллиардов рублей, найденных силовиками во время недавних веерных обысков. Но на днях забирал эти тонны денег его доверенное лицо.

По данным нашего издания, 4 июля ему - уже лично - возвратили пару ружей «Сайга», винтовку «Арка», австрийский карабин «Стейр» и так далее. Ведь тогда забрали много разного, выносили все, что даже зарегистрировано на нем. (Как россияне убедились, и возбуждение уголовного дела по вооруженному мятежу, и его прекращение явилось публичной демонстрацией законности).

Все же, один предмет Пригожин должен был принять под расписку с уважением. Это пистолет Glock, и он более, чем узаконен. А в контексте всего происходящего – уникален.

Это именной артефакт. Им «героя России» Пригожина наградил «герой России» Шойгу.

Другое дело, что министр обороны вручал ему эту благодарность не вчера. До того, как у них с Пригожиным испортились отношения на почве ведения специальной военной операции.

Когда охранники уложили возвращенное оружие в машину сопровождения, а Евгений Пригожин занял положенное ему заднее пассажирское кресло в БМВ, эскорт медленно тронулся.

Настроение у силовиков и Пригожина было разное. У Пригожина – приподнятое.

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