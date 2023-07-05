В Беларуси обновляют «тунеядскую» базу 1 5.07.2023, 11:45

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Что и до какого числа надо сделать, чтобы не попасть в нее.

В Беларуси «тунеядские» комиссии собирают информацию о занятости граждан, чтобы обновить базу не занятого в экономике населения. Для этого белорусов просят до 21 июля предоставить документы, которые подтверждают либо их трудоустройство, либо основания для невключения в базу, пишет zerkalo.io. Тем временем «тунеядские» комиссии составили графики своей работы на третий квартал, а некоторые — до конца года (к примеру, в Любанском районе).

В августе чиновники актуализируют список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам не только горячее водоснабжение, но также отопление и газ. До 21 июля нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Обновляют базу ежеквартально, поэтому представить документы необходимо до 21 октября, 21 января, 21 апреля.

Документы, которые подтверждают занятость, можно отправить в «тунеядскую» комиссию на e-mail или обычной почтой. Также можно принести их лично.

Напомним, те, кто уехал за границу больше, чем на 30 дней, даже если работает или учится за рубежом, с марта прошлого года считаются «тунеядцами». Но здесь есть исключение, это новшество не касается тех, кто работает или учится в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Еще исключение — выезд на лечение или в командировку.

Базу не занятого в экономике населения обновляли последний раз в июне. В нее включили тех, кто не смог подтвердить занятость за январь-март.

С тех, кто оказался в базе и у кого есть в собственности жилье, будут по экономически обоснованным тарифам взимать оплату за газоснабжение, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для «тунеядцев» они примерно в 6 раз дороже.

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