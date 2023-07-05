закрыть
5 июля 2023, среда, 13:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генерал-разведчик пояснил, что станет толчком для бунта Кадырова

  • 5.07.2023, 12:03
  • 3,080
Генерал-разведчик пояснил, что станет толчком для бунта Кадырова

У кремлевской элиты появился громадный скепсис по поводу фигуры Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров может запустить процесс бунта против путинского режима, только если не будет испытывать проблем со здоровьем. Об этом в интервью «Главреду» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

«Во-первых, для этого ему надо иметь здоровье. Потому что есть сигналы, что у него там сложно с его состоянием в целом, и в некоторой степени есть критические моменты. Хотя это также может быть игра, во время которой он удачно запускает такую информацию и российскому руководству, чтобы не было реальных репрессий, да и миру, чтобы выждать паузу, не участвовать в войне и не быть задействованным в каких-то акциях Кремля. Поэтому он будет выжидать в течение полугода. За это время уже будет видно, какие активные успешные операции будут у нашего государства, особенно на востоке — Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и возможный заход в Крым. Как раз в эти рубежные моменты, когда мы будем полностью освобождать территории, режим в Кремле будет чрезвычайно шататься», ‒ сказал он.

Маломуж полагает, что в кремлевской элите давно есть громадный скепсис по поводу, собственно, самой фигуры диктатора Путина.

«По нашим оперативными данными, в Путине уже давно сомневаются. Во-первых, в правильности его действий, потому что раньше некоторые были вынуждены выполнять задачи, боясь репрессий. Но уже не боятся, а обсудит между собой то, что он наделал, какие перспективы будут у них и России, а Путина уже особо никто не жалеет — будут ли его привлекать к судебной ответственности, политически или физически. Это уже механизм, но это все равно перспектива ближайших месяцев», ‒ подытожил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер