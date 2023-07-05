Генерал-разведчик пояснил, что станет толчком для бунта Кадырова 5.07.2023, 12:03

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У кремлевской элиты появился громадный скепсис по поводу фигуры Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров может запустить процесс бунта против путинского режима, только если не будет испытывать проблем со здоровьем. Об этом в интервью «Главреду» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

«Во-первых, для этого ему надо иметь здоровье. Потому что есть сигналы, что у него там сложно с его состоянием в целом, и в некоторой степени есть критические моменты. Хотя это также может быть игра, во время которой он удачно запускает такую информацию и российскому руководству, чтобы не было реальных репрессий, да и миру, чтобы выждать паузу, не участвовать в войне и не быть задействованным в каких-то акциях Кремля. Поэтому он будет выжидать в течение полугода. За это время уже будет видно, какие активные успешные операции будут у нашего государства, особенно на востоке — Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и возможный заход в Крым. Как раз в эти рубежные моменты, когда мы будем полностью освобождать территории, режим в Кремле будет чрезвычайно шататься», ‒ сказал он.

Маломуж полагает, что в кремлевской элите давно есть громадный скепсис по поводу, собственно, самой фигуры диктатора Путина.

«По нашим оперативными данными, в Путине уже давно сомневаются. Во-первых, в правильности его действий, потому что раньше некоторые были вынуждены выполнять задачи, боясь репрессий. Но уже не боятся, а обсудит между собой то, что он наделал, какие перспективы будут у них и России, а Путина уже особо никто не жалеет — будут ли его привлекать к судебной ответственности, политически или физически. Это уже механизм, но это все равно перспектива ближайших месяцев», ‒ подытожил он.

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