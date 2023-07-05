«Деньги – это инструмент, а не конечная точка» 3 5.07.2023, 12:05

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Финансовый консультант рассказал, как ставить и достигать реальные цели.

Марафоны желаний, карты визуализаций и техники исполнения мечты – это все, конечно, очень интересно, но такие техники будут работать только совместно с конкретными шагами к достижению желаемого. О том, как правильно ставить финансовые цели, Myfin.by рассказала Елена Максимович, международный независимый финансовый консультант.

«Мечта может не осуществиться, а цели – нет»

– Елена, для чего нужно ставить самим себе финансовые цели?

– Финансовые цели ставятся для улучшения качества и уровня жизни. Они необходимы, когда люди принимают решения о том, что хотят что-то изменить в материальном плане, например, приобрести автомобиль или квартиру. Если хотите совершить финансовый прорыв, то необходимо не мечтать в духе «я хочу машину», а ставить цель и совершать действия для ее осуществления. Именно поэтому важно разделять мечты и цели.

– А в чем разница?

– Мечта может не осуществиться в течение всей жизни, а цели будут достигаться благодаря предпринятым действиям и шагам. Цель – осязаема, она вдохновляет и мотивирует людей. Мечты же просто остаются в воображении.

К сожалению, зачастую люди просто хотят, но ничего не делают для реализации. Ставить финансовую цель – значит брать на себя ответственность за свою жизнь и действия.

А ведь намного проще было бы просто мечтать и плыть по течению, чем составлять пошаговый план действий, который приведет к достижению финансовой цели. Если в жизни происходят события, которые отдаляют от поставленных задач, стоит поменять подход и план действий, но не саму цель.

«Деньги – это инструмент, а не конечная точка»

– Как правильно ставить финансовые цели?

– Для начала их нужно четко формулировать, иначе они останутся мечтой. Приведу пример: «Я хочу жить на пассивный доход». Здесь нет конкретики, так как не указано, какая должна быть сумма, в какие сроки вы собираетесь начать получать эту прибыль. Поэтому уточняем: «Я хочу получать 3000 рублей пассивного дохода ежемесячно через 10 лет». Теперь нужно понимать, что эта сумма сейчас и через 10 лет – это абсолютно разные деньги. Инфляция и покупательная способность будут очень отличаться от того, что есть на сегодня. Поэтому необходимо будет пересчитать данную сумму за этот период. И самый главный вопрос: с каких ресурсов я буду получать этот доход? Пассивный доход не предполагает, что можно лежать на диване и получать деньги на карту. Свои финансы и капитал необходимо контролировать, потому что работает только то, чему мы уделяем внимание.

Мы должны просчитать общий капитал, чтобы получать определенную сумму с учетом инфляции. Как же его создать?

Задаем себе следующие вопросы: какие действия необходимо предпринять сегодня или сколько я должен откладывать каждый месяц, чтобы через 10 лет у меня накопилась нужная сумма?

Чем больше конкретики будет в плане и формулировках – тем лучше.

Я часто сталкиваюсь с ошибкой, когда люди ставят себе целью деньги. Стоит понимать, что они являются только инструментом для достижения целей, но не конечной точкой. Цели – это материальные блага, которые можно приобрести за деньги.

Часто бывает так, что люди по умолчанию откладывают или инвестируют деньги. Но это неправильно, потому что перед принятием финансовых решений стоит отталкиваться от своих целей, так как для их достижения нужно предпринимать разные действия и выбирать определенные финансовые инструменты.

– Как верно оценить свое финансовое положение, чтобы начинать ставить цели?

– Необходимо провести финансовый аудит своего состояния – понять точку отсчета, в которой находимся, и запланировать то положение, в котором хотим оказаться.

Во-первых, необходимо просчитать, какие есть активы и пассивы. Во-вторых, узнать свою дельту между доходами и расходами (формула: доходы минус расходы). Эту сумму мы можем планировать на краткосрочные или долгосрочные цели. В-третьих, смотрим, какая сумма есть в резерве, ее принято называть «подушкой безопасности».

В графу «Активы» необходимо записать (например, в Excel-таблице) все имущество, которое есть: денежные средства на банковских счетах, наличные деньги, недвижимое и движимое имущество. Это не значит, что завтра нужно идти и продавать, например, квартиру. Это лишь оценка ваших возможностей и капитала. В графе «Пассивы» записываем все долги и обязательства, например, кредиты, рассрочки, займы. После этого из суммарной цифры, которая получилась в активах, отнимаем сумму пассивов. Если остались в плюсе – значит, уже есть стартовый капитал. Пусть он не денежный, а в виде, например, имущества, которое вы не собираетесь продавать. Если получился минус – это критическая ситуация, из которой необходимо выбираться. Для этого, опять же, необходимо ставить финансовую цель на погашение долгов.

«Финансовый план может меняться со временем»

– Как достичь финансовой цели? Может, есть пошаговая инструкция?

– Шаг 1. Начать откладывать. Каждый месяц минимум 10% от своих доходов. Этот процент не зависит от уровня заработной платы или материального положения. Если такую сумму откладывать не получается, стоит начать хотя бы с меньшей, но стабильной и обязательной.

Шаг 2. Создать «подушку безопасности». Многие люди просто откладывают деньги, но не разделяют их на «подушку безопасности» и бюджет на финансовые цели. В резерв должна уйти сумма, равная расходам на 3-6 месяцев. Если в семье двое детей, то в «подушке безопасности» должна быть сумма, равная расходам на год. Эти деньги нужно отложить наличными или хранить на банковском счете (но только не в виде безотзывного вклада). Ее нельзя инвестировать, так как это долгосрочная история, которая предназначена для событий, на которые мы не можем повлиять, например, потеря работы. «Подушка безопасности» поможет поддержать текущий уровень жизни до восстановления источника дохода. Эта сумма должна быть в быстром доступе 24/7. Желательно каждый год пересчитывать уровень инфляции и добавлять деньги в резерв, чтобы покупательная способность осталась на прежнем уровне.

Шаг 3. Выбрать финансовые инструменты для достижения целей. Они подбираются индивидуально. Нет единого универсального решения, которое подойдет каждому. При выборе учитываются финансовые возможности и предпочтения людей, готовность к рискам, сроки достижения целей. Чаще всего бывает, что один финансовый инструмент не может закрыть все цели. Желательно выбрать несколько, чтобы соблюдать принцип диверсификации. Также стоит помнить, что финансовые цели и инструменты должны быть конгруэнтны. Это значит, что долгосрочный и менее ликвидный финансовый инструмент не может быть использован для цели, которая должна осуществиться через 2 года. Однако может отлично подойти для той, которая осуществится через 10-15 лет.

При выборе инструментов помните, что в первую очередь нужно накопленные деньги сохранить, защитить, а потом уже приумножать.

Отмечу, что не стоит для достижения долгосрочных финансовых целей оставлять наличные деньги, так как инфляцию никто не отменял. Для долгосрочных многие выбирают депозит в банке, но это не всегда правильное решение. Но повторюсь: все индивидуально, и каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно.

Шаг 4. Составить личный финансовый план. Он должен учитывать рост доходов, расходов и накопленного капитала. Как его составить? Вносим финансовые цели в план и смотрим, какие есть возможности с учетом личного капитала. План – это карта из точки А в точку Б, в которой хотим оказаться через определенное количество времени.

Необходимо верить в успех своей цели, не нужно бросать ее на половине пути. Составлять финансовый план необходимо с учетом реальной жизни. Приведу пример: сейчас доход составляет 1000 рублей, дельта между доходами и расходами – 50 рублей. Вы ставите цель выйти на пассивный доход через 10 лет на 4000 рублей в месяц, откладывая 50 рублей. Стоит понимать, что это математически невозможно. Тогда нужно начинать большую работу над увеличением уровня доходов.

Конечно же, финансовый план может меняться и корректироваться с течением времени. Какие-то цели могут меняться в связи с происходящими в жизни событиями, другие – добавляться. И это абсолютно нормально.

«Распространенная ошибка – синдром отложенной жизни»

– Какие главные ошибки совершают люди при попытке достичь финансовых целей?

– Отмечу несколько популярных заблуждений. Ошибка – это движение напролом, когда неважно, что происходит вокруг, и в центре стоят только финансовые цели. Так можно быстро выгореть, поэтому нужно быть гибким. Нельзя составить план на всю жизнь. Главная задача плана – выработать шаги, которые приведут нас к финансовой цели. И, если они не работают, значит, определенно нужно их менять.

Также люди думают, что могут все свои цели и пути достижения держать в голове. Кажется, что это просто: зарабатывай больше и откладывай. К сожалению, этого недостаточно, потому что все финансовые цели должны быть зафиксированы. План – это «дорожная карта», которая наглядно показывает, что конкретно необходимо предпринять для достижения своих целей. По расчетам будет видно, достаточно ли выполнено действий. Без плана может казаться, что делаете все, что можете, а по итогу к цели так и не пришли. Многих в таком случае ждет разочарование и фрустрация. С финансовым планом будете четко видеть, где пробелы и чего не хватает, чтобы все-таки достигнуть своих целей. Это будет объективная оценка, которая поможет сделать выводы.

Еще одна популярная ошибка при попытке достижения цели – это синдром отложенной жизни, когда мы совершенно забываем про действительность, урезаем все мечты и желания, думая только о будущем.

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