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Вloomberg узнал, кем Россия будет затыкать «дыры» на фронте после ухода ЧВК «Вагнер»

  • 5.07.2023, 12:23
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Вloomberg узнал, кем Россия будет затыкать «дыры» на фронте после ухода ЧВК «Вагнер»

Российская оборона «трещит» в Херсонской и Запорожской областях.

Россия собирается отправить на фронт в Украину больше заключенных и чеченских бойцов, чтобы заткнуть «дыры» после ухода наемников ЧВК «Вагнер», пишет Bloomberg со ссылкой на представителей европейской разведки.

По их словам, вывод ЧВК из Бахмута в конце мая вынудил российское руководство перебросить в город много военных с других направлений, главным образом с юга. В результате в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей возникла нехватка личного состава.

Однако, как считают в европейской разведке, президент России Владимир Путин стремится избежать новой мобилизации для затыкания «дыр» на фронте. Поэтому в ближайшие недели ставка будет сделана на осужденных и чеченских бойцов.

Число заключенных в армии после начала их вербовки Минобороны уже достигло примерно 15 тыс., отмечают источники. При этом неясно, сколько дополнительно бойцов может предоставить Чечня. Ранее глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что больше 7 тыс. его военных уже находятся на фронте, а еще 2,4 тыс. проходят подготовку.

После вооруженного мятежа 23–24 июня ЧВК «Вагнер» больше не будет воевать в Украине, говорил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, причиной мятежа Евгения Пригожина стало требование подписать контракт с Минобороны.

Главу ЧВК предупредили, что если он этого не сделает, его наемники не смогут участвовать в войне в Украине. «Ни денег, ни финансовых, ни материальных ресурсов больше не будет», — отметил Картаполов.

В то же время он заверил, что в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации из-за ухода ЧВК с фронта. «Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт», — сказал Картаполов.

Он заверил, что «вагнеровцев» «есть чем и кем заменить» в резерве. Не произойдет и снижения боевого потенциала российских войск, поскольку последний месяц ЧВК находились в лагерях и отражение наступления украинских войск «шло практически без их участия», заверил депутат.

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