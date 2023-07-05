В Беларуси запретили «Золотого петушка» из России
- 5.07.2023, 12:37
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Популярные наггетсы не прошли проверку Госстандарта.
В Беларуси запретили продавать куриные наггетсы из Калининграда. Подробности сообщили в Госстандарте. Запрет касается двух видов куриных мясных полуфабрикатов марки «Золотой петушок», пишет brestcity.com.
Что с ними не так? Наггетсы куриные без названия и наггетсы «Вкусняшки» забраковали, так как в них по результатам проверки содержится заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка – краситель аннато (Е160b). С 5 июля 2023 эти продукты нельзя будет продавать в магазинах Беларуси.