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В Беларуси запретили «Золотого петушка» из России

  • 5.07.2023, 12:37
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В Беларуси запретили «Золотого петушка» из России

Популярные наггетсы не прошли проверку Госстандарта.

В Беларуси запретили продавать куриные наггетсы из Калининграда. Подробности сообщили в Госстандарте. Запрет касается двух видов куриных мясных полуфабрикатов марки «Золотой петушок», пишет brestcity.com.

Что с ними не так? Наггетсы куриные без названия и наггетсы «Вкусняшки» забраковали, так как в них по результатам проверки содержится заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка – краситель аннато (Е160b). С 5 июля 2023 эти продукты нельзя будет продавать в магазинах Беларуси.

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