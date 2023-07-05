«Кадыровцы» сдают наши позиции»
- 5.07.2023, 12:47
- 2,098
Боевики из подразделения «Шторм» взбунтовались и выдвинули требования Шойгу.
Шестеро оккупантов из недобитого российского подразделения «Шторм Z» пожаловались российскому министру обороны Сергею Шойгу на неспособность своих командиров организовывать эффективные боевые действия и на «кадыровцев», публикующих видеозаписи в соцсетях, демаскируя таким образом их позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом оккупанты рассказывают в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
«Минобороны обещаний не придерживается, боеприпасов мало. Нас шестеро осталось из трех взводов. Кадыровцы приезжают видео поснимать и походить по позициям непринужденно. Их публикации демаскируют наши позиции. После них по нам бьют беспощадно. Мы погибаем, а они уже дома чай и медали получают... Мы не мясо, мы - живые люди и требуем прекратить эти бесчинства», - рассказывают оккупанты.